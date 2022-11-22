У Єревані проходять протести проти Путіна та ОДКБ. Люди, зокрема з прапорами України, виступають за вихід країни з організації, а також проти візиту до країни Путіна. Фото та відео з місця події поширили у місцевих телеграм-каналах, пише 24 канал.

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"Росія – ворог"

У вівторок, 22 листопада, у Єревані анонсували дві акції вірменської опозиції та антивоєнних активістів. Учасники масових мітингів закликають Вірменію вийти з ОДКБ, яку розцінюють як ворожу до інтересів вірменського суспільства.

Також протестувальники виступають проти приїзду в країну Путіну та інших диктаторів на зустріч Ради колективної безпеки ОДКБ, яка відбудеться у Єревані 23 листопада.

Вірмени вимагають виходу країни з ОДКБ: дивіться відео

Гасла протестувальників "Росія, геть із Вірменії", "Росія – ворог" викликали небувалу істерику у російських посадовців.

Зверніть увагу! 10 листопада жителі Вірменії вимагали виходу країни з Організації договору про колективну безпеку. Вони вийшли на мітинг у Єревані. Так, біля посольства Росії у Єревані влаштували антиросійський мітинг. Протестувальники скандували антиросійські гасла. Наприклад, на одному з плакатів написали "Прощай, немита Росія". Вірмени звинувачували Москву у зраді, зокрема через її відносини з Азербайджаном та неучасть ОДКБ у захисті Вірменії.

Вірменія може вийти з ОДКБ: що відомо

Вірменія у конфлікті з Азербайджаном сподівалася на підтримку ОДКБ, попросивши про допомогу. Однак в ОДКБ заявили, що сподіваються на мирне врегулювання конфлікту.

На початку жовтня прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що чекає від союзників в ОДКБ чіткої політичної оцінки конфлікту Вірменії з Азербайджаном та встановлення "червоних ліній" щодо певних питань.

Він натякав, що Вірменія взагалі може вийти з Організації.

Виконавчий директор Спілки вірмен України Овакім Арутюнян розповів, що ставлення вірменів до росіян різко змінилося. Річ у тім, що пропагандисти ефективно працювали впродовж 20 років. Вони розповідали, буцімто треба бути з Росією, інакше – Вірменії не буде.

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