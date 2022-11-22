В Ереване проходят протесты против Путина и ОДКБ. Люди, в частности с флагами Украины, выступают за выход страны из организации, а также против визита в страну Путина. Фото и видео с места происшествия было распространено в местных телеграмм-каналах, пишет 24 канал.

К теме "Вы муж или кто": матери и жены оккупантов призвали Путина "не прятаться" и потребовали

"Россия – враг"

Во вторник, 22 ноября, в Ереване анонсировали две акции армянской оппозиции и антивоенных активистов. Участники массовых митингов призывают Армению выйти из ОДКБ, которую расценивают как враждебную интересам армянского общества.

Также протестующие выступают против приезда в страну Путина и других диктаторов на встречу Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет в Ереване 23 ноября.

Армяне требуют выхода страны из ОДКБ: смотрите видео

Лозунги протестующих "Россия, прочь из Армении", "Россия – враг" вызвали небывалую истерику у российских чиновников.

Обратите внимание! 10 ноября жители Армении потребовали выхода страны из Организации договора о коллективной безопасности. Они вышли на митинг в Ереване. Так, у посольства России в Ереване устроили антироссийский митинг. Протестующие скандировали антироссийские лозунги. Например, на одном из плакатов написали "Прощай, немытая Россия". Армяне обвиняли Москву в измене, в частности из-за ее отношений с Азербайджаном и неучастия ОДКБ в защите Армении.

Армения может выйти из ОДКБ: что известно

Армения в конфликте с Азербайджаном надеялась на поддержку ОДКБ , попросив о помощи. Однако в ОДКБ заявили , что надеются на мирное урегулирование конфликта.

В начале октября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ждет от союзников в ОДКБ четкой политической оценки конфликта Армении с Азербайджаном и установления "красных линий" по определенным вопросам.

Он намекал, что Армения вообще может выйти из Организации .

Исполнительный директор Союза армян Украины Оваким Арутюнян рассказал, что отношение армян к россиянам резко изменилось. Дело в том, что пропагандисты эффективно работали 20 лет. Они рассказывали, что надо быть с Россией, иначе – Армении не будет.

Больше об этом – Армения может покинуть ОДКБ, как реагируют армяне: смотрите видео