Си Цзиньпин также подтвердил позицию Пекина по Украине, несмотря на разочарование западных правительств из-за вероятной поддержки Китаем военных усилий Москвы.

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Си Цзиньпин поддерживает Путина

Си Цзиньпин и Владимир Путин во время саммита по безопасности в Астане заявили, что отношения между их странами являются "лучшими за всю историю". Политики также пообещали совместно защищать "региональный покой и стабильность".

Относительно Украины китайский лидер, согласно сообщению МИД, повторил, что его страна "всегда стояла на правильной стороне истории". Таким образом политик фактически дал понять, что Пекин постоянно поддерживает Москву.

Демонстрация углубления связей, вероятно, еще больше разозлит западные государства, которые давят на Китай, чтобы тот прекратил способствовать войне России против Украины. Пекин пытался показать себя нейтральным актором, но союзники Киева обвинили его в предоставлении Кремлю технологий и деталей для оружия, которое используется в войне,

– говорится в материале.

Обратите внимание! Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что Китай может закончить войну в Украине одним звонком на высшем уровне. Политик также отметил, что Китай выиграет от прекращения "агрессивной и колониальной войны" России в Украине.

Во время встречи с Путиным президент Китая также отметил, что его страна поддерживает Россию в выполнении ее обязанностей председательствующей в БРИКС, якобы "объединяя страны Глобального Юга, предотвращая новую холодную войну и выступая против незаконных односторонних санкций и гегемонии".