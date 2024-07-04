Сі Цзіньпін також підтвердив позицію Пекіна щодо України, попри розчарування західних урядів через ймовірну підтримку Китаю військових зусиль Москви.

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Сі Цзіньпін підтримує Путіна

Сі Цзіньпін та Владімір Путін під час саміту з безпеки в Астані заявили, що відносини між їхніми країнами є "найкращими за всю історію". Політики також пообіцяли спільно захищати "регіональний спокій і стабільність".

Щодо України китайський лідер, згідно з повідомленням МЗС, повторив, що його країна "завжди стояла на правильному боці історії". Таким чином політик фактично дав зрозуміти, що Пекін постійно підтримує Москву.

Демонстрація поглиблення зв'язків, ймовірно, ще більше роздратує західні держави, які тиснуть на Китай, щоб той припинив сприяти війні Росії проти України. Пекін намагався показати себе нейтральним актором, але союзники Києва звинуватили його в наданні Кремлю технологій і деталей для зброї, яка використовується у війні,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Президент Фінляндії Александр Стубб раніше заявив, що Китай може закінчити війну в Україні одним дзвінком на вищому рівні. Політик також наголосив, що Китай виграє від припинення "агресивної і колоніальної війни" Росії в Україні.

Під час зустрічі з Путіним президент Китаю також зазначив, що його країна підтримує Росію у виконанні її обов'язків головуючої в БРІКС, нібито "об'єднуючи країни Глобального Півдня, запобігаючи новій холодній війні та виступаючи проти незаконних односторонніх санкцій і гегемонії".