Такое мнение 24 Канала высказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский, заметив, что Владимир Путин скоро добровольно отдаст Россию Китаю. Все осознают поражение страны-агрессора в войне против Украины.

Смотрите также "Есть шанс заручиться поддержкой Китая": как на это повлияло поведение Путина

Мотивы Китая

Китай продвигал свой мирный план в войне России против Украины, в то время, когда в Швейцарии проходил Саммит мира. По мнению Пионтковского, Пекин интересуется судьбой Украины, ведь наша страна для китайцев является "едой".

Китай осознает, что Россия проиграла и имеют сейчас важную задачу: не прекратить связь с США из-за важности американских технологий и инвестиций. Именно поэтому поставки оружия из Китая в Россию не будут прямыми.

Однако полностью оттолкнуть Москву им сейчас не выгодно, потому что Москва "на крючке". Путин каждый день делает шаги, которые покоряют Россию под влияние и власть Пекина

– подчеркнул российский публицист.

Он добавил, что российский диктатор ведет предпродажную подготовку России, а Китай ее охотно примет. Страна-агрессор сама идет к своему поражению, Пекину делать ничего не нужно. По словам Пионтковского, все, что делает российская элита – это повторение фразы "нас с великим Китаем 1,5 миллиарда человек". Ведь это единственное, чем им осталось гордиться.

Она сама растворится в китайском океане, не надо мешать этому процессу,

– заметил российский публицист.