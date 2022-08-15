Эрдоган убедил путина, что прекращение огня возможно, – Семиволос о "зерновом соглашении"

Власти Турции считают, что "зерновое соглашение" будет служить первым шагом к мирному урегулированию в отношениях между Украиной и Россией. Тем самым Анкара убедила кремль, что в дальнейшем стороны могут договориться о прекращении огня.

Такая позиция Турции может свидетельствовать о возвращении к треугольнику отношений "Украина – Россия – Турция", что несет угрозы для Украины. Об этом 24 каналу рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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Эрдоган продает перспективы мира

Эксперт считает, что на сегодняшний день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается продать главе кремля Владимиру Путину перспективу мирного процесса.

"Мы знаем, что Россия сейчас заинтересована в паузе на фронте и Эрдоган убеждает Путина, что первый шаг стал успешным и в дальнейшем можно говорить за следующие шаги, чтобы показать успех", – отметил Семиволос.

По его словам, такую риторику можно проследить по дальнейшим заявлениям турецкого МИД, турецких политиков и представителей кабинета Эрдогана.

Начали говорить после подписания "зернового соглашения", что это первый шаг, что следующие шаги должны быть началом мирного процесса, чтобы стороны сели за стол переговоров и т.д. Именно этим обольщает Эрдоган Путина,

– заметил аналитик.

Эрдоган хочет продать пути "мирный процесс": смотрите видео

Дипломатические угрозы для Украины

Такое состояние дипломатических условий, по мнению эксперта, представляет опасность для Украины, поскольку Киев тщательно и успешно выстраивал отдельный украинско-турецкий трек, который практически не был зависим от российского трека.

"Проблема и опасность для украинцев состоит в том, что треугольник отношений "Украина – россия – Турция" – он возвращается. Мы приложили немало усилий, чтобы его разрушить. А получается так, что вот такими действиями Турция вроде бы самостоятельно пробует его вернуть и создать определенную новую орбиту", – подчеркнул Семиволос.

Он констатирует, что угрозы состоят и в том, что отношения Украины с Турцией таким образом могут зависеть именно от отношений Турции с Россией.

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