Такой же статус раньше начали выдавать туркам-месхетинцам, уйгурам, болгарам и грекам. О новых привилегиях для коренного народа Крыма стало известно 14 августа из сообщения государственного агентства Турции Anadolu Agency. В то же время в Крыму растет сопротивление татар оккупантам.

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Как можно получить вид на жительство в Турции

Усилия по достижению такой возможности начались после соответствующих заявлений министра внутренних дел Сулеймана Сойлу в июне. Ранее крымские татары, как и все другие нетурецкие граждане, могли лишь получить разрешение на долгосрочное проживание при определенных обстоятельствах. Прежде всего, речь идет о необходимости непрерывно проживать в Турции в течение восьми лет.

Теперь крымские татары, которые туда приезжают, могут получить разрешение на жительство, если будут соответствовать необходимым условиям и будут признаны годными. Для этого следует обратиться в провинциальное управление миграционной администрации с необходимыми документами после записи на сайте e-ikamet.goc.gov.tr.

Примите во внимание! Согласно данным МВД Турции, только 5% иностранцев, проживающих в Турции с видом на жительство, имеют долгосрочное разрешение. В то же время, среди лиц турецкого происхождения этот показатель составляет 75%.

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