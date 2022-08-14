Такий же статус раніше почали надавати туркам-месхетинцям, уйгурам, болгарам і грекам. Про нові привілеї для корінного народу Криму стало відомо 14 серпня із повідомлення державної інформагенції Туреччини Anadolu Agency. Водночас у Криму зростає спротив татар окупантам.

До теми З 24 лютого репресії в окупованому Криму вийшли на нереальний рівень, – кримський активіст

Як можна отримати посвідку на життя в Туреччині

Зусилля щодо досягнення такої можливості почалися після відповідних заяв міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу в червні. Раніше кримські татари, як і всі інші нетурецькі громадяни, могли лише отримати дозвіл на довгострокове проживання за лише за певних обставин. Передусім мовиться про потребу безперервно проживати в Туреччині протягом восьми років.

Тепер кримські татари, які туди приїжджають, можуть отримати дозвіл проживання, якщо відповідатимуть необхідним умовам і будуть визнані придатними. Для цього потрібно звернутися до провінційного управління міграційної адміністрації з необхідними документами після запису на сайті e-ikamet.goc.gov.tr.

Зауважте! Відповідно до даних МВС Туреччини лише 5% іноземців, які проживають у Туреччині з посвідкою на проживання, мають довгостроковий дозвіл. Водночас серед осіб турецького походження цей показник становить 75%.

Важливо – окупанти змушують кримських татар йти на війну: дивіться відео