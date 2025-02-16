Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Олег Постернак, отметив, что во время первой каденции Трампа Штаты "реанимировали" отношения с Беларусью. Далее были протесты в Беларуси из-за сомнительных "выборов" и победа Байдена, в результате чего контакты снова заморозились. Теперь Трамп снова попытается их "реанимировать".

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Как это повлияет на Украину

Как отметил Постернак, Беларуси предлагают выгодное соглашение, которое ослабит экономические ограничения. Также Лукашенко получит возможность взаимодействовать с Западом, а не только с Россией и Китаем.

США начинают работать с Беларусью по трем причинам. Прежде всего они демонстрируют, что могут резко влезть в зону влияния России. Также они хотят постепенно вытеснять Китай на международной арене. В том числе и из Восточной Европы.

Третий момент. Штаты хотят договориться об освобождении политических заключенных. Это позволит Трампу показать себя как мастера дипломатии и сделок и человеком, который освобождает пленников. Возможно, кто-то и подаст его на Нобелевскую премию,

– сказал Постернак.

Беларусь поддержала агрессию России против Украины. Оно продолжает всячески помогать стране-агрессору. Однако, вероятно, там все еще существуют определенные правила. И, по мнению Постернака, пока у власти остается Лукашенко, до тех пор существует небольшой "коридор", чтобы Беларусь в целом не стала тотально пророссийской.

Если Лукашенко не будет, то, вероятно, туда придет в десятки раз более пророссийский лидер, который будет полным сателлитом Москвы и будет выполнять все прихоти Путина. Лукашенко является пророссийским. Но в своей пророссийской пытается искать баланс в Пекине, ЕС и США. С просчитанным Лукашенко Украине несколько легче, чем с полностью пророссийским вариантом,

– считает Постернак.

Добавим, по данным The New York Times, недавно некоторые американские чиновники впервые за 5 лет провели разговор с Лукашенко и главой КГБ. Беларуси предлагают соглашение, чтобы они несколько вышла из-под орбиты России.