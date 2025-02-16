Об этом чиновник сказал 15 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает 24 Канал.

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Путин использует Беларусь

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская спросила у Келлога, может ли Владимир Путин использовать Беларусь в своей политической игре как пешку. На что специальный представитель США ответил, что Россия уже использует страну в своих целях.

Мы видим, что у Беларуси есть определенное сопротивление. Беларусь не является сильным партнером России, но все же является ее партнером,

– сказал Келлог.

Владимир Путин уже давно пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. В частности, Россия может разместить на ее территории свои войска. Еще в начале войны Путин активно использовал территорию Беларуси для наступления и размещения своего оружия, а позже привлечение страны к боевым действиям прекратилось.

Беларусь может больше не зависеть от России

У Беларуси есть возможность избавиться от влияния со стороны России, ведь Александру Лукашенко предложили пойти на выгодную сделку с США. Страна может восстановить отношения с западными странами, снова экспортировать калий, который изготавливается на ее заводах, и иметь меньше зависимости от Путина. В обмен на это власти Беларуси должны освободить многих политзаключенных.