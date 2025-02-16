Про це посадовець сказав 15 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки, передає 24 Канал.

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Путін використовує Білорусь

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська запитала в Келлога, чи може Владімір Путін використати Білорусь у своїй політичній грі як пішак. На що спеціальний представник США відповів, що Росія вже використовує країну в своїх цілях.

Ми бачимо, що у Білорусі є певний опір. Білорусь не є сильним партнером Росії, але все ж є її партнером,

– сказав Келлог.

Владімір Путін вже давно намагається втягнути Білоруь у війну проти України. Зокрема, Росія може розмістити на її території свої війська. Ще на початку війни Путін активно використовував територію Білорусі для наступу та розміщення своєї зброї, а пізніше залучення країни до бойових дій припинилося.

Білорусь може більше не залежати від Росії

У Білорусі є можливість позбавитися впливу з боку Росії, адже Олександрові Лукашенку запропонували піти на вигідну угоду зі США. Країна може поновити відносини з західними країнами, знову експортувати калій, який виготовляється на її заводах, та мати менше залежності від Путіна. В обмін на це влада Білорусі повинна звільнити багатьох політв'язнів.