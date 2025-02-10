Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова у випуску "Дайджесту Блауша".

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Путін давно намагається втягнути Білорусь у війну

Юсов зауважив, що Україна готова до будь-якого розвитку подій зі сторони Білорусі.

Хвилюватися не варто, потрібно готуватися. І така підготовка проводилася і проводиться і на землі, що стосується наших сил безпеки і оборони, й іншими силами і засобами. Зокрема, і головним управлінням розвідки,

– сказав речник ГУР.

Він зауважив, що Путін уже давно намагається втягнути Білорусь у прямі військові дії проти України, але це в нього ще не вдалося.

Так, на початку повномасштабного вторгнення Лукашенко дозволив російським військам використати свою територію, але "далі справа не йде".

"І це не означає, що нам потрібно розслаблятися. Ні, просто ми констатуємо, що це не нові якісь речі, таке вже було. А те, що путінська Росія – це безпекова загроза не лише для України, і війна ведеться не лише проти України. Це загроза для Європи і всього світу. Це вже факт", – наголосив Юсов.

До того ж ворог працює на різних напрямках. Зокрема, хакерська атака та закриття "Беларуского Гаюна" цьому приклад.

"Кіберпростір давно перетворився також на поле бою, і агресор витрачає величезні ресурси для того, щоб проводити операції і проти України і проти наших партнерів. А іноді навіть і проти власних союзників", – резюмував речник ГУР.