Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова у випуску "Дайджесту Блауша".

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Найважливіші події відбуваються на фронті

Юсов закликав не чекати перемоги найближчим часом.

Чекати не варто. Варто над цим наполегливо працювати. І така робота ведеться, і українське політичне, воєнне керівництво, українські дипломати, в тому числі громадський сектор, культурна дипломатія, нерядові громадські організації активно над цим працюють. І так, працюють і наші партнери,

– сказав він.

Речник ГУР зауважив, що можна лише погодитися зі словами Трампа про необхідність миру і зупинення війни, від якої страждають люди.

А все інше – це "предмет кропіткої роботи".

Як додав Юсов, найближчим часом будуть важливі події, зокрема, Мюнхенська безпекова конференція і не лише вона. Це має принести для України добрі новини, однак, головні події наразі продовжують відбуватися на фронті.

Про це не варто забувати. Тому той, хто допомагав і продовжує допомагати, правильно робить. Той, хто підтримує українські сили безпеки і оборони, допомагає, донатить. Хто не може донатити, підтримує в інший спосіб. Власне, розслаблятись не варто. Ми не можемо дозволити собі сісти біля телевізора і чекати добрих новин. Добрі новини треба робити,

– додав речник ГУР.

Він зауважив, що і військові, і дипломати, і суспільство створюють ці новини на своєму рівні.