Трамп не спешит наносить удар по России: интервью с Томасом О’Доннеллом о тайной игре Белого дома

Эксперт по геополитике и энергетике из Берлина Томас О'Доннелл в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о истинных мотивах Дональда Трампа в отношении России.

Дональд Трамп пытается убедить Владимира Путина договориться о прекращении войны, предлагая Москве экономические выгоды. Однако за этими шагами может скрываться гораздо более масштабный замысел – восстановить деловые отношения с Россией и отдалить ее от Китая. Если же Кремль снова откажется от договоренностей, у Вашингтона останется рычаг давления, способный нанести серьезный удар по российской нефтяной отрасли.

Эксперт по геополитике и энергетике из Берлина Томас О'Доннелл в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему Трамп не спешит вводить санкции против Москвы, как украинские удары по российским НПЗ могут усилить экономическое давление на Кремль и чего на самом деле добивается Си Цзиньпин в отношениях с США.

Когда на самом деле Трамп начал продвигать соглашение с Путиным?

Многие говорят, что дизельное соглашение – это ни о чем. Тогда почему Дональд Трамп продвигает его вопреки всякому здравому смыслу? Почему он создает такую сложную историю вокруг соглашения, которое, кажется, предлагает так мало? Или это просто повод заявить, что ему удалось снизить цены на топливо?

Из уважения ко многим другим аналитикам позвольте мне сказать, что существуют разные теории, и я прислушиваюсь к ним. Очевидно, это имеет определенное отношение к выборам. Он очень хорошо знает, и его министр энергетики сразу бы ему сказал, что это почти не повлияет на цены на дизельное топливо до выборов.

Так что, разве что это делается для галочки, возможно, здесь есть какая-то визуальная составляющая, но, учитывая проблемы, которые у него есть с голосами в Соединенных Штатах, это не будет иметь большого значения. Поэтому я думаю, что дело в другом.

И то, о чем мы узнавали шаг за шагом, постепенно, заключается в том, что все это началось не с дизельного соглашения. На самом деле это началось еще в сентябре, когда он был на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке. И тогда, по данным New York Times, американские дипломаты беседовали с европейскими дипломатами, предлагая разморозить российские средства и как-то постепенно начать возвращать их россиянам.

Поэтому оказывается, что дизельное соглашение, как я теперь считаю, было своеобразной вершиной айсберга. Реализовывался более комплексный проект, похожий на тот, что был, когда он только-только вступил в должность. В течение первых трех, почти четырех месяцев Дональд Трамп был очень сосредоточен на том, чтобы предложить Путину всевозможные экономические стимулы, включая нефтяные и газовые льготы, а также смягчение санкций, чтобы попытаться заставить его вступить в переговоры и заключить соглашение по Украине.

Поэтому он как бы возвращается к этому.

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Но давайте будем предельно откровенными. Он все еще пытается добиться этого из-за войны России в Украине или просто хочет вновь наладить деловые отношения с Путиным и вернуться к нормальному сотрудничеству с Россией?

На это можно посмотреть с двух сторон. Некоторые люди скажут мне: "Да, он коррумпирован, но он уже заработал 2 миллиарда долларов с тех пор, как стал президентом в этот раз". Так что дизельное соглашение не добавит к этому многого. Я так не думаю.

На самом деле многие люди заходят так далеко, что называют Трампа предателем украинского дела или предателем западного дела сопротивления России. И я не думаю, что он против этого, потому что это часть того образа, который он хочет создать.

Позвольте мне объяснить. Посмотрите сначала, что он сделал. Как я уже сказал, одно из первых, о чем мы знаем, – они, вероятно, разговаривали с Путиным раньше, но хотели поднять этот вопрос, дать понять россиянам, что они пытаются выяснить, можно ли вернуть эти деньги в Россию. Все те замороженные деньги, которые находятся преимущественно в Европе, а часть – в Соединенных Штатах.

Затем он прошел через целый ряд других вопросов. Есть дизельное соглашение, но также он и его переговорщики вели переговоры с россиянами о том, чтобы, возможно, снова запустить газопровод "Северный поток", чтобы его купила американская компания. Знаете, эта старая история.

И что очень важно, как раз перед этим, чуть больше месяца назад, Сенат и Палата представителей наконец приняли законопроект, который Линдси Грэм продвигал еще до своей смерти, начиная с июня прошлого года, вместе с демократом Ричардом Блюменталем. Они называют это сокрушительными, драконовскими санкциями против российского государства.

Идея заключалась в том, что способ наконец остановить агрессию России в Украине, а также в Африке, на Ближнем Востоке и проблемы, которые она создает для других в Европе, заключается в том, чтобы нанести удар по ее финансам. Она может делать все это, потому что получает деньги как сырьевая держава. И это преимущественно не газ, это преимущественно нефть. Их план заключался в том, чтобы поломать эту схему.

Они приняли этот законопроект, и Трамп его подписал. Для меня это похоже на события, которые происходили в прошлом. У Трампа в запасе есть возможность ввести нечто вроде 100-процентных пошлин и вторичных санкций против пяти ведущих стран, покупающих российскую нефть, наряду с кампанией против нефтеперерабатывающих заводов, которую проводит Украина.

По моим расчетам, и я говорю об этом уже полтора года, это раздавило бы российскую нефтяную систему, особенно если это произойдет в холодную погоду. Это бы их разрушило, они бы не смогли экспортировать нефть – речь идет о 3,5–4 миллионах баррелей. Это бы разрушило нефтяные месторождения в Западной Сибири, если бы их пришлось остановить, особенно зимой.

Так что у него это было в запасе, и он делал это раньше, когда почти год назад ввел санкции против "Роснафты" и "Лукойла". Но когда у него это было в запасе, он поступил примерно так же. Он держал это в секрете. Он не применил их. Он пошел к Путину. И мы полагаем, что он сказал ему: "Слушай, у меня есть эти санкции. Они действительно плохи для тебя. Я не хочу так поступать с тобой".

И он выдал всю эту тираду о том, что Россия должна быть частью Европы, что мы могли бы вести бизнес, мы могли бы инвестировать триллион долларов. "Забудь об Украине, забудь о ее завоевании и так далее. На самом деле, у меня есть господин Зеленский, он заключит с тобой какое-то соглашение, это будет не так уж и плохо. Остановись". И он предупредил их.

И тогда они устроили целую шараду, Путин с Лавровым: "О, возможно, мы встретимся с вами в Венгрии" и так далее. Но в итоге они ничего не сделали. И в конце Трамп сказал: "Эй, я все перепробовал". А потом он ввел санкции, и они оказались довольно разрушительными.

Поэтому я думаю, что он поступает точно так же, потому что у него есть идея не просто раздавить Россию. Он очень привязан к этой обратной идее Никсона, согласно которой он хочет оторвать Россию от Китая. Поэтому, прежде чем ввести сокрушительные санкции против ее нефтяного сектора, он собирается поиграть с ними. Он берет их на крючок и говорит: "Я приостанавливаю эти санкции".

Теперь он идет и предлагает Путину все на свете. Он даже безосновательно оскорбляет Зеленского, вероятно, просто для того, чтобы завоевать расположение россиян и сказать: "Ребята, я не хочу уничтожать ваш нефтяной сектор. Давайте заключим соглашение".

Есть определенные доказательства, судя по тому, что я сегодня слышал от Bloomberg, что, очевидно, дискуссии продолжаются. Я подозреваю, что этот раунд попыток вновь провести переговоры с россиянами, вероятно, не сработает, но дела у россиян идут плохо. Возможно, они ведут какие-то переговоры. Я не знаю, я не могу предсказать.

Но я предполагаю, что если в конце концов Путин поступит так же, как в прошлый раз, когда он поехал на Аляску, американцы даже не успели представить все экономические стимулы, которые у них были для него. Он начал читать Трампу лекции о древней славянской истории и о том, как Россия и Москва должны управлять Украиной. И знаете, Трампу это надоело, он вернулся домой и ввел те санкции, о которых я упоминал ранее.

Поэтому я думаю, что если Путин не доведет этот процесс до конца, Трамп в конечном итоге может прибегнуть к жестким санкциям. Когда он поймет, что приложил все усилия, но не достиг желаемого результата, то может их ввести. Ведь эти санкции, которые подавляющим большинством поддержал Конгресс США, Трамп уже подписал, и они действительно драконовские.

И я скажу вам: если я ошибаюсь в том, что задумал Трамп, и он этого не сделает, я совершенно уверен, что любой следующий президент введет эти санкции. Поэтому я думаю, что он играет в эту игру – это его способ ведения переговоров. На мой взгляд, другие со мной, очевидно, не согласны, но я думаю, что это цикл, через который он проходит.

Как это влияет на рейтинг республиканцев?

Но не кажется ли вам, что это неправильный подход перед промежуточными выборами? Безусловно, подход Трампа и его лесть в адрес российского диктатора Путина, который ежедневно убивает украинцев, на самом деле подрывают позиции республиканцев среди всех сторонников MAGA?

В отношении Трампа существуют две теории. Я слышал, как он говорил – вы смотрите все эти короткие ролики на YouTube, где репортеры беседуют с ним в прошлом: "Знаете, люди не понимают, что я делаю. Они не поймут, что я делаю на международной арене. И да, я потеряю много голосов". Это одно отношение. С другой стороны, он также очень заинтересован в победе на выборах.

Я бы сказал, что у людей, которым не нравится Трамп в США, есть очень веские причины не любить его, и это касается не только Украины. Это просто внутренняя политика. Этих людей он не изменит. Он совершил действительно жестокие поступки в отношении иммиграции и многих других вопросов. Это не наша тема, но люди действительно расстроены.

Между тем в его электорате есть люди, которым также не нравится то, что он сделал, но есть и те, кому это нравится. Некоторые считают его слишком мягким. Часть того, что он делает в Украине, в определенной степени привлекает одну часть его электората, а другую – нет.

Поэтому я думаю, что вы не можете объяснить это выборами. Он пытается использовать дизельное соглашение, чтобы помочь с выборами, но все эти другие вещи, которые он делает... Что касается попыток вести переговоры с россиянами и всех этих уступок, они собираются попробовать.

Похоже, что может состояться трехсторонняя встреча с участием Путина, Трампа и президента Зеленского. Зеленский полностью за это, и это, вероятно, было бы позитивным шагом. Просто посмотрим, как будут развиваться события, да? Потому что пришло время положить конец этой войне. Очевидно, что пришло время положить конец этой войне. Она зашла слишком далеко, длится слишком долго, слишком много смертей. В некотором смысле все с этим согласны.

Поэтому я не думаю, что все эти вещи можно объяснить выборами. Трамп проходит через период, когда он хотел бы, чтобы эта война закончилась. Если Путин действительно захочет заключить соглашение, он может попытаться навязать Украине условия, которые ей не нравятся. Подобное случалось и раньше, и Зеленский с Трампом шли на определенные компромиссы по этим вопросам.

В основном с украинской стороны все решено. Зеленский и Кабинет министров давно согласились на прекращение огня на месте, но они не хотели заключать никакого мирного соглашения, если оно не будет гарантировано. У Трампа были эти экономические соглашения, которые, по его словам, помогли бы гарантировать это в будущем: будущий президент, американские компании, работающие там. Зеленский сказал, что этого недостаточно, и был очень расстроен этим.

Трамп действительно оказал давление на других членов НАТО, и они объединились. Макрон оказал давление на других членов НАТО, и они создали эту "Коалицию желающих". Я имею в виду, что европейцы не собираются вводить войска в Украину заранее, к сожалению. Даже добровольцев. Это другой вопрос. Но они соглашаются, что если будет заключено мирное соглашение, они задействуют свои вооруженные силы, чтобы каким-то образом патрулировать и обеспечивать его выполнение. И украинская сторона этим довольна.

Так что теперь все зависит от Путина: скажет ли он: "Хорошо, я согласен на прекращение огня", или предложит что-то другое, и состоится ли реальная дискуссия. Есть определенные признаки того, что если он пойдет на трехстороннюю встречу, и если сообщения, которые я слышал 15 минут назад перед нашим эфиром, верны, то прямо сейчас ведутся очень интенсивные дискуссии о том, как заключить соглашение по Донбассу. Посмотрим, что произойдет.

Трамп предлагает, как мы говорим по-английски, "пряники" Путину, чтобы попытаться его заманить. Но все знают, включая Путина, что у него в кармане есть большой "кнут". И этот кнут – это санкции Грема-Блюменталя. Если все это развалится и Путин не доведет дело до конца, это следующее, что должен сделать Трамп. И это было бы разрушительным для России.

Как Вашингтон пытается "укротить" Москву?

Раньше Трамп говорил, что у Украины нет карт на столе. А сейчас наша страна провела успешные контрнаступательные операции. Итак, суть в том, что когда у Украины сейчас много козырей на столе, Америка решает купить это дизельное топливо, заключить эту сделку, чтобы отправить миллиарды долларов. Так что да, здесь просто много вопросов, и у нас нет никакого оптимистичного видения ситуации.

Я прекрасно понимаю. Но знаете, с Трампом действительно трудно пытаться объективно анализировать происходящее, потому что зачастую ему все равно, ненавидят ли его люди. На самом деле ему нравится манипулировать подобными вещами.

В то же время я изучал этот вопрос. Кажется, мы говорили об этом год назад в августе, когда Украина начала свою новую кампанию с использованием беспилотников, которая до сих пор продолжается против нефтеперерабатывающих заводов. Ранее была одна операция, против которой господин Байден решительно возражал, но Украина провела ее самостоятельно, собственными силами, и она прошла довольно успешно. Это было как доказательство принципа, но вооруженные силы не смогли ее по-настоящему поддержать.

Поэтому год назад, в августе, после того как все соглашения, которые Трамп пытался заключить с Путиным, снова сорвались, по данным New York Times, американское ЦРУ и другие специалисты по военной логистике в Украине предложили украинцам: "Почему бы вам не попробовать эту кампанию снова, и на этот раз мы поможем вам с логистикой, целеуказанием и так далее". И они согласились, составили план, пошли в Белый дом, и Трамп дал согласие.

Так что это другая сторона истории. И он сказал: "Ладно, я должен причинять боль некоторое время". И он причинял боль некоторое время, а теперь вернулся к своей другой стороне. Вы правы. Украина сейчас справляется довольно хорошо.

Так что вы на самом деле находитесь в лучшем положении, если будут переговоры, чем страна находилась несколько месяцев назад. Даже несмотря на то, что эти беспилотники наносят по вам удары, в военном плане вы, похоже, справляетесь довольно хорошо. И в кампании против нефтеперерабатывающих заводов.

Так что, возможно, сейчас подходящее время для переговоров. Трамп, похоже, думает, что попробует это сделать. Но это его стиль. Он не просто наложит на Россию эти санкции, которые у него в запасе. Сначала он воспользуется ими и скажет: "Эй, Путин, посмотри, что у меня есть. Давай попробуем заключить соглашение. Я предложу тебе всевозможные вещи".

Это его стиль. Я не говорю, что я бы поступил именно так. Но я просто пытаюсь объяснить, каков, на мой взгляд, цикл, через который он проходит.

Почему европейцы "замолчали"?

Вы были на Варшавском форуме по безопасности. Что вы слышали в кулуарах? Как европейские и американские чиновники отреагировали на неожиданное поведение Трампа?

Так. Об этом как раз становилось известно. История с дизелем появилась, пока я был там. Там было много высокопоставленных отставных военных, командующих и так далее со стороны США, и у всех них, очевидно, как и у всех нас, есть проблемы с администрацией Трампа.

Но одну вещь я заметил среди американцев, которые там были, а также многих представителей спецслужб, военных и министерств из нескольких других стран, включая Польшу. Раньше, когда Трамп делал подобные вещи, все становились очень эмоциональными и расстроенными. И я это понимаю. Но я всегда думал: "Ладно, вы эмоциональны, давайте сядем и поговорим о том, что это значит, что мы собираемся с этим делать".

И то, что я заметил на этот раз, казалось гораздо более трезвым: "Ладно, Трамп делает это, мы не должны слишком удивляться, давайте продолжим наши дискуссии о том, что нужно сделать, чтобы помочь Украине". И именно это я наблюдал во время дискуссий среди европейцев и американцев, которые там присутствовали.

Я не говорю о чиновниках, о людях, которые сейчас в правительстве. Так что в некотором смысле это меня поразило. Это была более трезвая аналитическая дискуссия, в отличие от прошлого. Я не говорю, что люди не были эмоциональными, но это было, возможно, более зрело.

Ну так, но иногда люди на таких встречах бывают очень эмоциональными и более честными, потому что на кону ничего не стоит – я имею в виду, что они, как правило, уже не занимают должностей. Но насколько близка Украина к тому, чтобы серьезно подорвать нефтяную промышленность России на данном этапе?

Я уже две или три недели не обсуждал это подробно с моими украинскими коллегами, но вы можете видеть то, что показывают в новостях. Они могут очень эффективно наносить удары по разным городам, даже по Санкт-Петербургу сейчас. И моя оценка остается примерно такой же в отношении оружия, которым располагает Украина.

То, почему она действительно может наносить дальний удар, – это беспилотники, и они очень хорошо это координируют, несмотря на все проблемы со Starlink и Илоном Маском. Это довольно эффективно.

Насколько я понимаю, ситуация остается такой: когда вы наносите удары по этим нефтеперерабатывающим заводам, они остаются закрытыми, возможно, до полутора месяцев, 6 недель или около того. И если вы действительно хотите вывести систему из строя, анализ показывает, что российскому государству придется вложить в нее столько денег, что можно будет говорить о коллапсе системы.

Вам нужно держать их закрытыми где-то от 12 до 15 недель. А это зависит от наличия ракет – более мощных, тяжелых ракет, способных вывести из строя большие насосные станции, управляющие этими нефтеперерабатывающими заводами.

А также порты. Порты очень сложны. Это куча бетона, пирсов и труб, которые можно отремонтировать. Но если вы, например, выведете из строя большие насосы, перекачивающие туда нефть, то это действительно трудно отремонтировать. Это занимает много времени. Но беспилотники, насколько я понимаю, этого не сделают. Вам нужны ракеты.

Вы спросили меня о Варшавской конференции по безопасности, и я воспользовался тем, что там есть военные, которые знают детали. Я сказал: "Ладно, Трамп не дает "Томагавков". Даже среди тех, кто очень хочет, чтобы он дал "Томагавки", среди военных, есть понимание, что у Соединенных Штатов есть определенная проблема. Это не серьезный дефицит, но есть определенная нехватка.

И если вы помните, примерно в то время, когда Трамп сказал Зеленскому: "Я хочу дать вам "Томагавки", он накричал на Пита Хэгсета в Овальном кабинете. Он сказал: "Почему ты никогда не рассказывал мне об этом? Ты не сказал мне прямо о проблемах с нехваткой "Томагавков", о том, что мы расходуем их слишком быстро". Так что это, очевидно, имеет отношение к тому, что Трамп отменил свое решение предоставить "Томагавки".

Теперь вернемся к воздушной кампании против российской нефти. Я думаю, специалисты в этой области признают, что то, по чему Украина наносит удары и что она делает, не обязательно является тем, что они хотят или надеются сделать. Это то, что они могут сделать. И поэтому они наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам, потому что это то, что они могут. Украина хотела бы закрыть порты, чтобы нефть нельзя было экспортировать, и все бы остановилось, что действительно разрушило бы систему. Но для этого нужны ракеты большой дальности.

Поскольку, похоже, что пока они не получат "Томагавки", мы ждем, пока Украина разработает собственные ракеты. Но, насколько я понимаю, это займет больше времени, чем оптимистично утверждают некоторые YouTube-каналы. Существует много ракет, но нужно определенное их количество, а на их разработку просто требуется время.

Поэтому я подумал, что мы должны оказать давление на европейцев. У французов есть ракеты. У немцев есть очень хорошие ракеты, например, "Таурус". И, как заметил мне один военный, он сказал: "Нет, нет, посмотрите на радиус действия. Ни одна из них не может достичь трех главных портов с территории Украины. Они не могут долететь до Приморска, Усть-Луги или Новороссийска. У них слишком малый радиус действия".

Что заставляет меня задуматься: о чем, черт возьми, думают европейцы? Их лучшие крылатые ракеты, которые, конечно, разработаны на случай какого-то конфликта с Россией, не могут долететь даже до середины пути до Москвы из Берлина или, тем более, из Парижа. Так что это не решение.

Поэтому я вижу, что здесь есть проблема с переходом этой кампании против нефтеперерабатывающих заводов на следующий этап. И позвольте мне просто сказать, что я думаю, что такие люди, как Линдси Грэм до своей смерти, Ричард Блюменталь и сенаторы, которые поддерживали эти сокрушительные санкции, понимали все это. Они также могли бы остановить экспорт из этих портов с помощью этих драконовских санкций, нацелившись на пять ведущих стран, которые ее покупают. Так что это еще одна возможность прямо сейчас действительно вывести это на другой уровень.

И мы уже обсуждали это с вами. Другое дело в том, что у украинцев была идея: "Ладно, но мы можем наносить удары по кораблям, заходящим в порт". И, возможно, они будут это делать, но, очевидно, с этим возникли сложности. Кажется, этот аспект улегся. Я не уверен, что это закроет порты и даст то, что нужно.

Такая моя оценка того, что я знаю о ситуации с воздушной кампанией против российской нефти, которую проводит Украина. Большие достижения. Еще есть куда двигаться, и сейчас, я думаю, достаточно понятно, что нужно сделать, чтобы перейти на следующий этап, и это займет время.

Какую роль в этой истории играет Пекин?

Путин предложил встречу с Трампом и Си Цзиньпином в Китае в ноябре этого года. И Путин хочет мира, по словам международных журналистов, на своих условиях, или, как все говорят, Трамп хочет ядерного разоружения. Чего хочет Си Цзиньпин? Что Китай на самом деле надеется получить от этой встречи? Безусловно, Соединенные Штаты и Китай являются своего рода равными в экономическом плане, но Россия точно нет.

Верно. Я думал об этом и слушал некоторых людей в последнее время. Россия и Китай, очевидно, Соединенные Штаты уже три или четыре года движутся к этому соперничеству больших держав. Существует эта проблема России и Китая, которую нужно решить. Но Россия и Китай по-разному создают проблемы для международной системы.

Россия – это "старая школа", как в советские времена и даже на столетие или два раньше. Это как будто: "Мы хотим захватить соседние страны и расширить нашу территорию, чтобы изолировать себя от мира и эксплуатировать эти территории".

Китай, с другой стороны, помимо захвата некоторых территорий на островах в Южно-Китайском море, что связано с контролем над прилегающей морской зоной и запретом доступа Соединенным Штатам, не участвует в настоящее время ни в чем, похожем на захват соседних стран.

Они в большей степени зависят от экспорта, очень сильно зависят от экспорта для обеспечения своего благосостояния, для своей экономической модели, которая, по сути, работала для них довольно хорошо. Они перешли от более обычных продуктов, дешевых товаров массового производства, к высокотехнологичным продуктам, как мы знаем, и электронике. Они движутся вверх.

Проблема в том, что их население очень бедно. Я видел на днях, не знаю, они где-то на 70-м месте или что-то в этом роде. Это довольно низкий уровень дохода на душу населения. Побережье богатое, но внутри страны много людей, которые действительно бедны. Поэтому проблема, с которой они сталкиваются, заключается в том, что они могут производить все эти вещи, располагая около 40 % мировых производственных мощностей, причем многие из них очень передовые, но их население не может это купить. Поэтому они должны это экспортировать. Они должны находить рынки сбыта.

И проблема здесь заключается в том, что крупнейшим рынком для них на протяжении всего периода открытой глобализации, периода либерального мирового рынка, были Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты потребляют огромное количество товаров. На самом деле именно поэтому США очень изолированы от международной экономической системы, в отличие от других стран. Германия, например, сталкивается с похожей проблемой в отношениях с Китаем, но это уже другая тема.

Поэтому когда Трамп ведет переговоры с Китаем, это другое дело. Китай должен вывозить эти товары. Соединенные Штаты решили: "Мы не собираемся покупать эти товары. Мы собираемся ввести на них пошлины. Мы собираемся усложнить вам жизнь".

Поэтому Китай начал демпинговать своими товарами в Европе – своими автомобилями, электромобилями и тому подобным. И теперь европейцы, которым нужен был бизнес в Китае, видят, что они не могут позволить дешевым китайским товарам поступать на рынок, и они наконец начинают двигаться к тому, чтобы заблокировать это.

Поэтому что нужно Си Цзиньпину, – это соглашение с Трампом, чтобы он мог продолжать экспортировать. Но Трамп и европейцы будут настаивать: "Так, но вы не должны заниматься демпингом, вам придется вести честную конкуренцию". И именно об этом идет дискуссия.

Если Си Цзиньпин не сможет решить эту проблему, экономический кризис в Китае будет усугубляться, а экономический кризис там уже существует. И именно тогда мы беспокоимся о том, что он может прибегнуть к военному решению различными способами. Я не знаю, что именно он собирается этим решить, но ожидается, что он может это сделать, и именно к этому Соединенные Штаты очень тщательно готовятся.

И именно поэтому Трамп так глубоко убежден в том, почему он должен отделить Си Цзиньпина от Путина. Нельзя позволить им быть вместе. И это одна из причин, почему он готов так сильно уступать Путину, чтобы оттянуть его в сторону Европы – так я понимаю его стратегическое мышление.

Однако это не только Трамп. Это группы, которые находятся вокруг Белого дома, влиятельные люди, у которых есть свои теории по поводу этих вещей и которые работают с ним. Это совсем другая история.