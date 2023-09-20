Конфликт, который разгорается между Польшей и Украиной из-за зерна, отмечается резкими заявлениями и шагами по обе стороны. Например, 19 сентября Владимир Зеленский должен был встретиться с Анджеем Дудой, но встречу перенесли из-за слов польского президента. Он сравнил нашу страну с утопленником, который цепляется за все что может и способен утащить за собой и других.

Смотрите также Кто настоящий утопленник, или что происходит между Украиной и Польшей

Польша может сократить свою поддержку

Мы хотели бы и дальше поддерживать Украину, но – чтобы это было возможно – мы должны иметь поддержку польского народа в этом вопросе. Поэтому если не будет поддержки со стороны польского народа, нам будет трудно продолжать поддерживать Украину так, как мы это делали до сих пор,

– сказал Шимон Шинковский.

Министр по делам ЕС в интервью изданию PAP сослался на то, что польское общество якобы больше не хочет поддерживать наше государство.

Действия Украины не производят на нас впечатления… но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это видно из опросов, уровня общественной поддержки насчет дальнейшей помощи Украине. И это вредит самой Украине,

– объяснил он.

Вероятно, речь о возможном запрете на ввоз сельскохозяйственной продукции из Польши, в том числе яблок. Украина может предпринять это в ответ на продление зернового бана со стороны Польши.

Обратите внимание! 15 октября 2023 года в Польше состоятся парламентские выборы. Там выберут депутатов Сейма и Сената. Можно ожидать, что перед выборами польские власти не будут делать того, что бы не понравилось избирателям.

Шимон Шинковский выразил надежду, что Еврокомиссия "уважит суверенное правовое государство-члена для защиты собственных интересов в важном секторе экономики", то есть поддержит Польшу. А вот по поводу вступления Украины в ЕС сказал, что наше государство должно выполнить определенные шаги. По его словам, "украинское сельское хозяйство может, конечно, иметь доступ к европейским рынкам, но не таким образом, чтобы это не угрожало польским фермерам".

Помощи от Польши для украинских беженцев в следующем году не будет

Об этом заявил спикер правительства Петр Мюллер в интервью телеканалу Polsat. "Эти правила просто утратят силу в следующем году. Я думаю, что они не будут продолжены в значительной степени", – сообщил он.

Речь идет об отмене требований для проживания беженцев, предоставлении им разрешений на работу, обеспечении свободного доступа к школам, медицинскому обслуживанию и семейным выплатам.

Ничто не дается навсегда,

– подытожил Петр Мюллер.

Украина подала жалобу в ВТО

15 сентября наше государство подало иск во Всемирную торговую организацию на четыре страны, среди которых Польша, из-за их запрета на импорт нашего зерна. Таким образом Украина отреагировала на внедрение торговых ограничений.

Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка подчеркнул, что для нашей власти принципиальным моментом является достижение взаимопонимания с Польшей. По его словам, иск в ВТО – это только альтернативный план действий нашего государства. Он надеется, что Украине и Польше удастся договориться о нормальных механизмах контроля торговли, позволяющих четко гарантировать интересы польских фермеров и удовлетворять потребности украинских аграриев.