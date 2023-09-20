Конфлікт, який розгорається між Польщею та Україною стосовно зерна, відзначається різкими заявами та кроками з обох боків. Наприклад, 19 вересня Володимир Зеленський мав зустрітися з Анджеєм Дудою, але зустріч перенесли через слова польського президента. Він порівняв нашу країну з потопельником, який чіпляється за все що може і здатен потягнути за собою і інших.

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Польща може скоротити свою підтримку

Ми хотіли б і надалі підтримувати Україну, але – щоб це було можливо – ми повинні мати підтримку польського народу в цьому питанні. Тому, якщо не буде підтримки з боку польського народу, нам буде важко продовжувати підтримувати Україну так, як ми це робили дотепер,

– сказав Шимон Шинковський.

Міністр у справах ЄС в інтерв'ю виданню PAP послався на те, що польське суспільство нібито більше не хоче підтримувати нашу державу.

Дії України не справляють на нас враження… але вони справляють певне враження на польську громадську думку. Це видно з опитувань, з рівня суспільної підтримки подальшої допомоги Україні. І це шкодить самій Україні,

– пояснив він.

Імовірно, мова про можливу заборону на ввезення сільськогосподарської продукції з Польщі, зокрема яблук. Україна може вдатися до цього кроку у відповідь на продовження зернового бану з боку Польщі.

Зверніть увагу! 15 жовтня 2023 року у Польщі відбудуться парламентські вибори. Там виберуть депутатів Сейму та Сенату. Можна очікувати, що перед виборами польська влада не буде робити того, що б не сподобалося виборцям.

Шимон Шинковський висловив сподівання, що Єврокомісія "поважатиме суверенну правову державу-члена для захисту власних інтересів у важливому секторі економіки", тобто підтримає Польщу. А от щодо вступу України до ЄС сказав, що наша держава має виконати певні кроки. За його словами, "українське сільське господарство може, звісно, мати доступ до європейських ринків, але не таким чином, щоб це загрожувало польським фермерам".

Допомоги від Польщі для українських біженців наступного року не буде

Про це заявив речник уряду Пьотр Мюллер в інтерв'ю телеканалу Polsat. "Ці правила просто втратять чинність наступного року. Я думаю, що вони не будуть продовжені в значній мірі", – повідомив він.

Ідеться про скасування вимог щодо проживання біженців, надання їм дозволів на роботу, забезпечення вільного доступу до шкіл, медичного обслуговування та сімейних виплат.

Ніщо не дається назавжди,

– підсумував Пьотр Мюллер.

Україна подала скаргу до СОТ

15 вересня наша держава подала позов у Світову організацію торгівлі на чотири країни, серед яких є Польща, через їхню заборону на імпорт нашого зерна. Таким чином Україна відреагувала на впровадження торговельних обмежень.

Заступник міністра економіки й торговельний представник України Тарас Качка наголосив, що для нашої влади принциповим моментом є досягти порозуміння з Польщею. За його словами, позов у СОТ – це лише альтернативний план дій нашої держави. Він сподівається, що Україні й Польщі вдасться домовитися про нормальні механізми контролю торгівлі, які дозволяють чітко гарантувати інтереси польським фермерам і задовольняти потреби українських аграріїв.