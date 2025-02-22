Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Тарас Загородний. Например, так же разгневалась администрация Джо Байдена, когда Украина начала производить дальнобойные дроны и наносить удары по российским НПЗ

Интересно Трамп это прекрасно понимает: почему США не выгодно останавливать помощь Украине

"Это добавляет Зеленскому рейтинга"

Западные СМИ сообщают, что есть новый вариант соглашения о полезных ископаемых и оно может быть подписано в ближайшее время.

"По обижались и первыми приехали торговаться. Это еще раз показывает, что не надо прогибаться, принимать первое предложение и не бегать на задних лапках. Надо тоже держать свой фасон и диктовать собственные условия", – отметил политолог.

К слову, в CNN считают, что эта "сделка" выглядит скорее как форма вымогательства, которую Трамп уже однажды пытался применить к Зеленскому.

Новый президент США и его команда в последние дни сделали много провокационных заявлений в отношении Украины и Владимира Зеленского. В частности, приближенный к американскому лидеру анонимный источник считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит немедленно выехать из Украины во Францию.

Я думаю, что такие публикации больше добавляют рейтинга Зеленскому внутри страны, ведь показывают, что он не очень удобен даже для американцев. Они хотели все порешать, а не получается,

– сказал Загородний.

По его словам, тактика Трампа хитровата. Он не хочет выполнять условия россиян и не хочет этого признать, поэтому пытается найти слабое звено. Он почему-то подумал, что Зеленский для этого является такой мишенью.