Вероятно, Трамп хочет, чтобы выборы в Украине прошли как можно быстрее. После этого он сможет заменить Зеленского кем-то "более пригодным к переговорам". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

Смотрите также У Трампа убрали все "проукраинские" формулировки в заявлении G7 к 3-й годовщине войны, - NYT

Что говорят в Белом доме о Зеленском

В издании отмечают, что сложные отношения между Украиной и Штатами могут подорвать позиции Киева на мирных переговорах с Россией. А также добавляют, что последние заявления Трампа о Зеленском и Украине только ухудшили ситуацию.

Источник, знакомый с дискуссиями в Белом доме, сообщил New York Post, что в этом якобы нет ничего нового. По его словам, еще несколько месяцев назад там заявили, что пришло время для выборов и нового руководства. Кроме этого, он отметил, что настроения против Зеленского достаточно распространены в Западном крыле.

В то же время другой источник, который является очень близким к Трампу, говорит, что сейчас "лучшим" решением для Зеленского и для мира является его "немедленный" выезд во Францию.

Кроме этого, официальный представитель Белого дома поделился своим отношением к украинскому лидеру, заявив, что "как и Папа Римский, я не сторонник того, кто запрещает церкви". Вероятно, он имел в виду августовский закон Зеленского, который запретил религиозные организации, связанные с Русской православной церковью.

Стоит отметить, что, по данным издания, бывшие сторонники Украины, включая советника по национальной безопасности Майкла Волца, выступили за Трампа и против Зеленского. В частности, 20 февраля Волц заявил, что президент США "очень разочарован" украинским главой государства.

Администрация Трампа, очевидно, не любит Зеленского, и делает все, чтобы все это знали,

– говорит украинский политолог и военнослужащий, который пожелал остаться анонимным.

В то же время инсайдеры из Вашингтона отмечают, что пока нет очевидного соперника, которому Трамп бы отдал предпочтение, если бы в Украине состоялись выборы.