Ймовірно, Трамп хоче, щоб вибори в Україні пройшли якнайшвидше. Після цього він зможе замінити Зеленського кимось "більш придатним до переговорів". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

Дивіться також У Трампа прибрали всі "проукраїнські" формулювання у заяві G7 до 3-ї річниці війни, — NYT

Що кажуть у Білому домі про Зеленського

У виданні зазначають, що складні відносини між Україною та Штатами можуть підірвати позиції Києва на мирних переговорах з Росією. А також додають, що останні заяви Трампа про Зеленського та Україну лише погіршили ситуацію.

Джерело, знайоме з дискусіями у Білому домі, повідомило New York Post, що в цьому нібито немає нічого нового. За його словами, ще кілька місяців тому там заявили, що настав час для виборів та нового керівництва. Окрім цього, він зазначив, що настрої проти Зеленського досить поширені в Західному крилі.

Водночас інше джерело, яке є дуже близьким до Трампа, каже, що наразі "найкращим" рішенням для Зеленського і для світу є його "негайний" виїзд до Франції.

Окрім цього, офіційний представник Білого дому поділився своїм ставленням до українського лідера, заявивши, що "як і Папа Римський, я не прихильник того, хто забороняє церкви". Ймовірно, він мав на увазі серпневий закон Зеленського, який заборонив релігійні організації, пов'язані з Російською православною церквою.

Варто зазначити, що, за даними видання, колишні прихильники України, включно з радником з національної безпеки Майклом Волцом, виступили за Трампа та проти Зеленського. Зокрема, 20 лютого Волц заявив, що президент США "дуже розчарований" українським главою держави.

Адміністрація Трампа, очевидно, не любить Зеленського, і робить усе, щоб усі це знали,

– каже український політолог та військовослужбовець, який забажав залишитися анонімним.

Водночас інсайдери з Вашингтона зазначають, що наразі немає очевидного суперника, якому Трамп би віддав перевагу, якби в Україні відбулися вибори.