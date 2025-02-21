Сполучені Штати Америки виступають проти того, щоб називати Росію агресором у війні з Україною в заяві Великої сімки, яка готується до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії, передає 24 Канал із посиланням на The New York Times.

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Що відомо

Протести США щодо цієї заяви з'явились після того, як президент Трамп на початку цього тижня звинуватив Україну в початку війни, яка насправді розпочалася з атаки Росії на Україну.

Один з високопосадовців країни Великої сімки зазначив, що Канада, яка зараз головує у G7, надіслала перший проєкт заяви іншим шести країнам-членам. У цьому варіанті, за його словами, використовувалася лексика, що зберігала проукраїнський тон, який союзники Великої сімки взяли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

США розглянули цей перший проєкт цього тижня та вилучили всі згадки, які могли бути інтерпретовані як проукраїнські, зазначив офіційний представник. Як результат, за його словами, було підготовлено нейтральну проєкт-заяву, в якій не згадується Росія як агресор у конфлікті та не згадується Україна як жертва вторгнення.

Чиновники адміністрації Трампа також захотіли виключити пасажі, які описують вторгнення як порушення суверенітету, зазначив один з офіційних осіб.

Наразі дипломати продовжують працювати над мовою проєкту заяви, який наразі описує "руйнівну війну, яка розпочалася з вторгнення Росії в Україну", але не використовує словосполучення "російська агресія" чи "агресори", які були присутні у заявах Великої сімки з 2022 року.

Один з високопосадовців з країни Великої сімки, який попросив не розголошувати його ім'я, оскільки він не мав права виступати публічно, додав, що процес розробки та переговорів тексту може тривати до понеділка, коли планується публікація тексту.

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Також поки не вирішено, чи буде президент України Володимир Зеленський запрошений до участі в онлайн-зустрічі лідерів Великої сімки в понеділок, як це було минулого року, зазначив чиновник.

Наразі поточний проєкт містить заяву про те, що сильні гарантії безпеки та інтеграція України до Європейського Союзу "будуть критично важливими для забезпечення тривалого миру, що запобігає майбутнім агресіям".