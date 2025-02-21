Про це 24 Канал пише з посиланням на Bloomberg. У тому, що Росія може відновити війну, переконані українські спецслужби.

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Вибори в Україні посварять політиків

Якщо вибори в Україні відбудуться найближчим часом, то Росія намагатиметься втрутитися в процес і може послабити українське політичне середовище. Кремль може скористатися цим, щоб знову напасти. Але нове вторгнення тоді буде втричі сильніше за те, що відбулося у 2022 році.

Видання також пише, що критикуючи Володимира Зеленського, Дональд Трамп хотів зробити Україну та її лідера більш податливими.

Якщо так, то вони не зовсім влучили в зухвале населення, загартоване війною. Але поворот президента США до Росії все ще тривожить українців,

– йдеться в статті.

На думку Bloomberg, теоретично в Україні можливо провести вибори, але для цього Україна повинна бути захищеною з боку партнерів. Наприклад, для припинення вогню та патрулювання лінії фронту в Україну мають зайти іноземні війська.

Однак президент США Дональд Трамп раніше виключив направлення своїх військ до України. У Європі мають до цього інше відношення. Відправлення миротворців до нашої країни раніше розглядав президент Франції Емманюель Макрон. Він обговорював це питання з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, але той заявив, що польських військ на території України не буде.

Якщо Європейські країни згодяться на миротворчу місію в Україні, то їхній військовий контингент може налічувати до 30 тисяч осіб, які не братимуть участь в боях, але охоронятимуть критичну інфраструктуру та забезпечуватимуть безпеку у великих містах.