Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Bloomberg. В том, что Россия может возобновить войну, убеждены украинские спецслужбы.

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Выборы в Украине поссорят политиков

Если выборы в Украине состоятся в ближайшее время, то Россия будет пытаться вмешаться в процесс и может ослабить украинскую политическую среду. Кремль может воспользоваться этим, чтобы снова напасть. Но новое вторжение тогда будет втрое сильнее того, что произошло в 2022 году.

Издание также пишет, что критикуя Владимира Зеленского, Дональд Трамп хотел сделать Украину и ее лидера более податливыми.

Если так, то они не совсем попали в дерзкое население, закаленное войной. Но поворот президента США к России все еще тревожит украинцев,

– говорится в статье.

По мнению Bloomberg, теоретически в Украине возможно провести выборы, но для этого Украина должна быть защищенной со стороны партнеров. Например, для прекращения огня и патрулирования линии фронта в Украину должны зайти иностранные войска.

Однако президент США Дональд Трамп ранее исключил направление своих войск в Украину. В Европе имеют к этому другое отношение. Отправка миротворцев в нашу страну ранее рассматривал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он обсуждал этот вопрос с премьер-министром Польши Дональдом Туском, но тот заявил, что польских войск на территории Украины не будет.

Если Европейские страны согласятся на миротворческую миссию в Украине, то их военный контингент может насчитывать до 30 тысяч человек, которые не будут участвовать в боях, но будут охранять критическую инфраструктуру и обеспечивать безопасность в крупных городах.