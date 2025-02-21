Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о тайных встречах США и России

Источники издания сообщили, что переговоры между США и России в Швейцарии проходили в формате альтернативного канала связи, а некоторые контакты происходили в переходный период после победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября.

Несмотря на то, что участники встреч имеют опыт в дипломатии и сфере безопасности, они не являются официальными представителями правительств. Пока остается неизвестным, был ли кто-то из них делегирован своим государством.

Один из собеседников издания, который имеет непосредственную информацию о переговорах, заявил, что небольшая группа советников Трампа осведомлена об этих встречах.

Впрочем, неизвестно, какой была повестка дня встреч, принимали ли в них участие украинские представители и когда именно начались эти контакты.

На что могут указывать тайные переговоры между США и Россией

В издании отметили, что ранее неизвестные переговоры указывают на то, что, несмотря на почти полное прекращение официальных контактов во время президентства Джо Байдена, США и Россия неофициально ищут пути для прекращения войны в Украине.

Один из источников описал переговоры в Швейцарии как дискуссии в формате "Второй трек" (Track Two) - термин в дипломатии, который означает неофициальный диалог, направленный на улучшение коммуникации и обсуждение возможных идей, а не на разработку конкретных предложений.

Также двое собеседников отметили, что по крайней мере одна встреча состоялась в Женеве на прошлой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности.

В то же время один из источников издания предположил, что переговоры в формате "Второй трек" могли потерять свою актуальность, ведь между США и Россией возобновились официальные каналы диалога.