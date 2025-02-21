Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Анджея Дуды в соцсети Х.

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Что Дуда посоветовал Зеленскому относительно Трампа

Анджей Дуда рассказал, что несколько минут назад ему позвонил президент Владимир Зеленский. По словам польского главы, у него с украинским коллегой был откровенный разговор после последних встреч с генералом Китом Келлогом и других событий.

Я передал ему, что мы постоянно верим, что нет другого способа остановить кровопролитие и достичь прочного мира в Украине, кроме как при поддержке Соединенных Штатов. По этой причине я предложил президенту Зеленскому оставаться преданным курсу на спокойное и конструктивное сотрудничество с Дональдом Трампом,

– написал Дуда.

Президент Польши также верит, что добрая воля и честность является основой переговорной стратегии США.

"Я не сомневаюсь, что президент Трамп руководствуется глубоким чувством ответственности за глобальную стабильность и мир", – резюмировал Анджей Дуда.

Что рассказал об этом звонке Зеленский

Владимир Зеленский в телеграм-канале также рассказал, что он провел телефонный разговор с Анджеем Дудой. Украинский глава подчеркнул, что наши граждане глубоко ценят поддержку польского народа и никогда не забудут, как много Польша сделала для нашего общего будущего.

Президенты обсудили текущие события и будущие шаги.

"Наша общая цель остается четкой: защитить Украину и всю Европу от российской агрессии. Я также рассказал о текущем диалоге с американской стороной. Важно, чтобы Соединенные Штаты стояли рядом с нами", – написал Зеленский.

Глава государства также резюмировал, что прочный и длительный мир может быть достигнут только благодаря единству.