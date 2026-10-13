Трамп раздражен: политолог указал на неочевидную причину, почему США угрожают Украине

Администрация Трампа угрожает Украине прекратить продажу оружия и перестать предоставлять разведывательные данные. На этот раз президент США возмущен ударами по российским НПЗ, из-за которых якобы выросли цены на дизельное топливо. Хотя понятно, что это не так.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк. По его словам, Запад еще с начала полномасштабной войны избрал такой подход – не дать Украине проиграть и не дать России победить. Когда же Украина начинает перехватывать инициативу, сразу возникают "непонятные" проблемы.

Почему Трамп угрожает Украине?

Как подчеркнул Антонюк, уже сейчас Украина создает серьезные проблемы своими дальнобойными ударами. При этом наше государство наращивает производство дронов. В то же время такая субъектность Украины не устраивает многих международных партнеров.

В свое время Соединенные Штаты уже нанесли "удар в спину" Украине, когда около полугода не могли продлить военную помощь для Украины. Во многом к этому причастны именно сторонники Трампа, среди которых и спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Сейчас мы снова начали набирать инициативу. Мы самостоятельно производим дроны. На подходе наша баллистика. Оказываем реальное давление на российскую экономику. А что делает Трамп? Ограничивает доступ к разведывательным данным, требует не наносить удары по российским НПЗ,

– сказал Антонюк.

Почему Трамп угрожает Украине: смотрите видео 24 Канала

Также уже даже ходили слухи, что Илон Маск может отключить Starlink для Украины. Хотя вряд ли там пойдут на такие меры.

Такие риски существуют. Однако все это будет влиять на акции компании. Если оператор не предоставляет оплаченные услуги и занимается саботажем, то это повлияет на его инвестиционную привлекательность. Это также подтолкнет Европу быстрее разработать альтернативы. Тогда Маску придется продавать свои терминалы за гораздо меньшую сумму, чем сейчас,

– отметил Антонюк.

Добавим, что министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что обмен разведывательной информацией с Соединенными Штатами продолжается. Издание BBC добавляет, что Украина получает от США разведывательные данные по четырем направлениям. Среди них речь идет и о предупреждениях о пусках баллистических ракет.