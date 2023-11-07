СМИ неоднократно писали, что ЕК может передать деньги Венгрии, чтобы та согласилась выделить 50 миллиардов евро для Украины. Евродепутаты призывают Комиссию не предоставлять финансирование, пока все реформы не будут выполнены. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе с заседания бюджетного комитета в ЕП.

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Что рассказал представитель Еврокомиссии

Еврокомиссар по бюджету и администрированию Йоханнес Хан заявил, что хотя Венгрия продемонстрировала прогресс, необходимые меры не были внедрены в полном объеме. Поэтому передача замороженных 6,3 миллиарда евро из-за нарушения принципов верховенства права может остаться под угрозой.

Эти средства не поступят при отсутствии выполнения необходимых условий, но если мы увидим желаемые изменения, мы тоже будем действовать. (...) Мы никогда не преследовали цель наказать Венгрию, а лишь обеспечить надежную защиту финансовых интересов Союза от нарушений принципов верховенства права,

– сказал Йоханнес Хан.

По его словам, Еврокомиссия продолжает вести переговоры с венгерской стороной. Йоханнес Хан отметил, что в Венгрии активно работает орган по вопросам добродетели, впрочем, по состоянию на сегодняшний день в Брюсселе не могут дать положительную оценку прогрессу, который сделал Будапешт.

"В любом случае Комиссия обязана по собственной инициативе провести переоценку ситуации в течение одного года с момента имплементации решения Совета от 15 декабря 2022 года, то есть не позднее 15 декабря этого года", – отметил Йоханнес Хан.

Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николя Шмит отметил, что в Брюсселе существует обеспокоенность по поводу следующих сфер:

независимость судебной системы Венгрии;

закон, запрещающий доступ к контенту, изображающему гомосексуализм или изменение пола, для лиц младше 18 лет;

риски для академической свободы в определенных университетах;

права на убежище.

Обсуждение венгерских реформ проходит на фоне дискуссий о выделении дополнительной помощи для Украины в рамках пересмотра долгосрочного бюджета ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно выступал против предоставления 50 миллиардов евро помощи Киеву. Он говорил, что сначала Будапешт должен увидеть "очень обоснованное предложение" от Брюсселя для продолжения финансовой поддержки Украины.

Еврокомиссар Йоханнес Хан отверг связь между денежными средствами для Венгрии и разблокированием макрофинансовой помощи для Украины. По его словам, Будапешту не удастся заблокировать средства для Киева, поскольку это решение может быть принято даже при отсутствии единогласия.

Для помощи Украине, конечно, можно найти решение, которое включает только 26 стран-членов, но это будет сложнее,

– сказал представитель Еврокомиссии.

Депутат Европейского парламента Мориц Кернер от Renew Europe выступил против выделения денег для Венгрии и призвал не вестись на шантаж со стороны Венгрии. По его словам, Еврокомиссия должна найти механизм и предоставлять деньги венгерским ОО, а не коррумпированному правительству.

"Если мы будем поддаваться угрозам, то нам следует ожидать, что для достижения единодушия (в Европейском совете – 24 канал) может быть выделена лишь небольшая сумма денег (...). Никакие деньги не должны выделяться до тех пор, пока не будут выполнены все необходимые требования", – сказал Мориц Кернер.

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