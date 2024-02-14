Вопрос "жизни и смерти" в отношениях Украины и США

Голосование в Сенате США о нашей помощи вместе с израильской и тайваньской – хорошая история политически и эмоционально. Даже больше эмоционально, ведь создает движение и новую динамику после месяцев волокиты. Это шаг, а не прыжок, дальше будет Конгресс, где все значительно сложнее.

Существует ли консенсус относительно помощи Украине

Возможно, пакет разделят, возможно, отдельно будут голосовать за военную, гуманитарную и финансовую помощь. Вызовов впереди более, чем достаточно.

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Проблемы есть не только с нашей помощью, но и с израильской. Часть республиканцев не хочет какой-либо помощи для Газы, говоря, что она попадет в ХАМАС, а часть демократов не готова голосовать без этой помощи.

Независимо от результатов рассмотрения в Конгрессе, перед нами встает главный вопрос в американо-украинских отношениях – существует ли двухпартийный консенсус по Украине или он потерян? От этого зависят стратегия США в отношении нас (или ее отсутствие) и решимость ее реализовать во взаимодействии с другими союзниками.

Без преувеличения это вопрос "жизни или смерти". Является ли всплеск политических и не только эмоций во время предвыборной кампании в США тем, что мешает этому консенсусу, или тем, что показывает его разрушение?

Мой ответ – консенсус еще существует, но в состоянии комы. Его не спасти только разговорами с американскими конгрессменами, хотя они очевидно нужны и необходимы. Мы должны выйти за пределы зоны комфорта и начать разговаривать с американцами. С теми, кто часто вообще не интересуется внешней политикой и почти ничего о нас не знает. А также с теми, кто имеет другие взгляды и приоритеты и переживает, например, через события в Газе, но не интересуется нами.

Шанс, который некоторым кажется очень сложным

Мы имеем будущее только как демократическая и западная страна, но американцы и европейцы должны понять, что их ежедневная спокойная жизнь изменится в худшую сторону без Украины.

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Достучаться до них непростая история. Этого не удастся добиться разговорами о российской угрозе, нужны положительные эмоции принадлежности украинцев к Западу через общие, в частности, христианские ценности. Лидеры западных стран должны для нас сделать гораздо больше, однако мы уже переступили черту, когда это становится возможным из-за давления собственных граждан. Или мы будем зависеть от решений нескольких политиков, раскладывающих геополитические пасьянсы, а наша интеграция – европейская и евроатлантическая – превратится в геополитическую игру, результат которой зависит не от нас.

Многим идея достучаться до людей кажется почти невероятно сложной, но именно в этом наш шанс. Координация этой истории должна быть за гражданским обществом, государством и бизнесом – на равных условиях. В ней есть место для каждого.