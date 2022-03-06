Относительно безопасная зона, – в МВД высказались о ситуации в западных регионах

6 марта 2022 , 07:42
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Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал, какова сейчас ситуация в западных регионах страны. По его словам, там – относительно безопасная зона.

В эфире 24 канала советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал не только о ситуации в Киеве, а и в западных регионах нашей страны.

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В западных регионах – относительно безопасная зона

Справедливости ради Вадим Денисенко подчеркнул, что слово безопасность сейчас довольно условное.

Мы все это понимаем, но если мы говорим о западной Украине, то Тернопольская, Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая области – в относительно безопасной зоне на данный момент,
– сказал он.

Также Денисенко добавил, что по данным пограничников снова увеличился поток людей, отправляющихся за границу. Поэтому он попросил граждан, которые стремятся выехать из Украины, следить за сайтами МВД, а также Западного регионального управления пограничной службы.

Следите, где меньше машин, где меньше пешеходов, и отправляйтесь туда,
– добавил он.

Также Вадим Денисенко напомнил, что военнообязанные мужчины до 60 лет не имеют права пересекать границу.

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Автор: Назарій Лазур