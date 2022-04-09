Относитесь к ним как к своим, – Зеленская призвала мир помогать украинским беженцам

Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от ужасов войны. Первая леди Елена Зеленская призвала иностранцев помогать беженцам, как своим.

По словам Зеленской, самое главное – ни в коем случае не привыкать к войне и не превращать ее в статистику. Европейцам нужно и дальше выходить на митинги в административные здания своих городов и призвать правительство к активным действиям в поддержку Украины.

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К украинским беженцам нужно относиться, как к своим

Первая леди обратилась к иностранцам и отметила, что украинцы – такие же люди, как они.

"Просто в конце зимы их жизнь коренным образом изменилась. Украинцы не хотели покидать свои дома. Но у многих из них их просто не осталось", – отметила Зеленская.

Она отметила, что у украинцев уже давно есть безвиз с Европой. Многие могли путешествовать и делали это.

Большинство наших людей раньше были за границей. Но они точно не планировали оказаться там как беженцы. Отнеситесь к ним, как к своим. Главное, о чем мечтают эти мамы с детьми – вернуться домой, объединить свои семьи,

– добавила первая леди.

Зеленская призвала иностранцев помочь украинским беженцам с жильем, работой или школами для детей, пока они не смогут вернуться домой.

"И еще каждому человеку в мире стоит знать, что Россия ведет массированную информационную войну на мировом поле. Поэтому нужно с большой осторожностью относиться к любой информации, включать критическое мышление. За последние дни мы наблюдали несколько акций поддержки войны и действий России в Германии, Греции, других странах. Их организуют россияне, живущие рядом с вами", – отметила первая леди.

По словам Зеленской, эти акции проходят в то время, когда каждый нормальный россиянин должен испытывать только стыд за действия армии своей страны, которая совершает зверства. Первая леди подытожила, что она никогда не призывает к насилию, однако к тем, кто поддерживает войну, доверие должно быть исчерпано.

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