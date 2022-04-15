Отныне гранты от иностранных государств будут зачислять в общий фонд бюджета

Верховная Рада приняла закон №7246, который предусматривает зачисление грантов от иностранных государств в общий фонд государственного бюджета Украины.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, за этот законопроект проголосовали 294 парламентария.

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Что предусматривает законопроект

Согласно документу, гранты на бюджетную поддержку от иностранных государств и финансовых учреждений, международных финансовых организаций зачисляются в общий фонд государственного бюджета.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ежедневные расходы Украины из государственного бюджета, связанные с войной, составляют почти 2 миллиарда гривен, в то же время общие потери государства, связанные с разрушением инфраструктуры и потерей экономического потенциала, составляют до 4 миллиарда долларов в день.

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