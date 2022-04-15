Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, за цей законопроєкт проголосували 294 парламентарі.

Важливо Ми нічого зараз не будуємо, – Шмигаль про видатки бюджету в умовах війни

Що передбачає законопроєкт

Згідно з документом, гранти на бюджетну підтримку від іноземних держав і фінансових установ, міжнародних фінансових організацій зараховуються до загального фонду державного бюджету.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що щоденні витрати України з державного бюджету, пов'язані з війною, становлять майже 2 мільярди гривень, водночас загальні втрати держави, пов'язані з руйнуванням інфраструктури та втратою економічного потенціалу, становлять до 4 мільярди доларів на день.

Зверніть увагу! За оцінкою уряду, втрати України від війни перевищать 1 трильйон доларів.