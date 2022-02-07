Отныне подростки могут получить тысячу гривен за вакцинацию: как это сделать
7 февраля 2022 , 11:58Читати новину українською
Источник:Минцифры
С сегодняшнего дня, 7 февраля, украинцы в возрасте от 14 до 18 лет могут получить тысячу гривен по программе "єПідтримка". Чтобы оформить выплату, нужно дважды вакцинироваться против COVID-19.
Постановление о расширении программы "єПідтримка" правительство одобрило на заседании 2 февраля. Рассчитываться средствами можно только в безналичной форме.
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Как получить деньги за вакцинацию
Сначала нужно открыть карту "єПідтримка" в одном из банков-партнеров, после чего подать заявку в приложении "Дия", нажав "Услуги – єПідтримка – Получить помощь".
Куда можно будет потратить тысячу гривен
- В сфере культуры и образования (в том числе получение дошкольного, внешкольного образования, занятия в кружках, секциях, получение профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, питание в учебных заведениях, проживание в общежитиях учебных заведений),
- В сфере физической культуры и спорта,
- Для осуществления внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом,
- Для приобретения книг, печатных средств массовой информации, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских товаров.