Как Николаевщина готовится к отопительному сезону при условии возможных атаках россиян

В Украине продолжают подготовку к отопительному сезону 2022 – 2023. Рассказываем, что для этого сейчас делают в Николаевской области. В регионе, который ежедневно страдает от вражеских атак.

О подготовке к отопительному сезону в Николаевской области рассказал глава ОВА Виталий Ким во время прессбрифинга. Он отметил, что в регионе готовятся к возможным срывам подачи тепла россиянами.

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Готовятся в максимальном темпе

Как отметил Виталий Ким, к отопительному сезону в Николаевской области готовятся два месяца подряд. И делают это в максимальном темпе, чтобы успеть обеспечить теплом жителей региона.

Мы формируем запасы и ожидаем от врага всевозможных террористических актов к началу сезона. Пытаемся быть готовыми,

– подчеркнул Ким.

В то же время он добавил, что никто не может быть застрахован от форс-мажорных ситуаций. Но на сегодня в регионе все идет согласно графику. Так что отопительный сезон в Николаевской области должен начаться вовремя.

Насколько готовы к отопительному сезону в Украине

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль провел селекторное совещание с руководителями областей. Все они обсудили подготовку к отопительному сезону 2022 – 2023 года.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев подчеркнул, что в настоящее время в нашем государстве работают над сокращением потребления энергоресурсов. Чтобы претворить этот замысел в жизнь, используют все имеющиеся способы.

Так, теплогенерирующие предприятия начинают переводить на альтернативные источники энергии. А еще работают над бытовым утеплением и реализацией программ, запущенных Фондом энергоэффективности.

В целом, подготовка страны к отопительному сезону идет по плану. Чернышев озвучил во время совещания следующие цифры:

готовность объектов жилищного фонда – 72%;

готовность тепловых сетей – 74%.

Кроме того, бригады продолжают активно заниматься ремонтом инфраструктуры. Напомним, что с начала полномасштабного вторжения враг нанес немало ударов именно по этим целям.

В правительстве не исключают, что в начале отопительного сезона таких атак будет еще больше. Ведь враг постарается всеми возможными способами заставить Киев сесть за стол переговоров.

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