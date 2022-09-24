Как подготовить дом к зиме и уменьшить потери тепла: советы энергоаудитора

Украинцев готовят к самой сложной зиме за все годы независимости. И причин для переживаний действительно достаточно. Особенно если учитывать ракетные удары россиян по критической инфраструктуре.

Так что глава правления Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин рассказал, на что стоит обратить внимание. Пройдемся по тому, как подготовить дом к отопительному сезону и уменьшить потери тепла.

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Что нужно заменить, чтобы не терять тепло

По словам главы Ассоциации, можно внести определенные коррективы, которые позволят беречь тепло в доме. Речь идет об окнах и дверях. Также следует позаботиться об отопительных приборах с терморегуляторами, если беспокоиться не только о квартире, но и целом доме. Последнее, правда, гораздо дороже обойдется. И, по словам Литвина, окупится всего через 10 лет.

Если у вас металлопластиковые окна и двери, то этот пункт будет для вас важен. Следует понимать, что не все они:

хорошего качества;

правильно установлены;

имеют неотрегулированную фурнитуру.

На все эти моменты следует обратить внимание. Особенно на последний. Мастер сможет не только правильно отрегулировать те же окна, но и минимизировать потерю тепла.

Если мы говорим о входной двери, то здесь не лишним будет уплотнитель. Его следует будет поклеить по периметру. Это позволит не выпускать тепло к лестничной клетке.

Не следует игнорировать также радиаторы. Следует при их замене понимать, как работает сама система обогрева. Если на этот пункт не обратить внимание, то тепло не будет доходить до некоторых комнат. Это особенно актуально для тех помещений, в которых установили газовый котел и не позаботились о правильном подводе труб к каждой из комнат.

Поменяйте лампочки. Следует наконец-то избавиться от люминесцентных ламп и ламп накаливания. Вместо них лучше использовать светодиодные.

Можно ли будет обогреться кондиционером

Если вы будете обогревать помещение с помощью электрообогревателей, то сосредотачивайте тепло в одной из комнат. Если включить устройства сразу в нескольких, можно будет перегрузить систему. В результате – остаться и без тепла и без света.

По мнению Литвина, кондиционер – гораздо лучший и более экономный способ обогреть квартиру. Если сравнивать его с обычными обогревателями. Так можно будет и средства сэкономить и не мерзнуть дома.

В то же время следует понимать, что кондиционер вряд ли справится с сильными морозами. Если за окном будет -20, то это устройство, скорее всего, сможет не справиться с поставленной перед ним задачей.

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