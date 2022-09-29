В Чернигове отопительный сезон начнется вовремя, тариф не изменится, – Владислав Атрошенко
Источник:Владислав Атрошенко
Отопление в домах черниговцев включат вовремя. Об этом заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко на своей странице в фейсбуке.
В обращении к общине мэр подчеркнул, что тарифы на отопление останутся неизменными.
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"Уважаемые черниговцы! Отопительный сезон 2022/23 начнется вовремя! Тариф на тепло для населения остается таким же, как в прошлом году. Мы учитываем позицию Кабинета Министров о том, что этот отопительный сезон на Черниговской ТЭЦ должно пройти ООО "Технова". Люди для нас – приоритет. Тепло должно быть в домах, – заявил Атрошенко.
По его словам, теплоноситель в домах черниговцев будет подан тогда, когда 3 суток подряд среднесуточная температура будет ниже 8 градусов.
Также мэр Чернигова сообщил, хватит ли газа для отопления.
Лимиты газа уменьшены на 10% по отношению к предыдущему отопительному сезону и, соответственно, если эта зима будет холоднее, нужно будет решать вопрос наличия газа для того, чтобы нагреть теплоносители,
– добавил Атрошенко.
Ранее сообщалось, что Черниговский городской совет на внеочередном заседании 27 сентября обратился в Кабмин по недопущению срыва отопительного сезона в Чернигове. Депутаты призвали правительство срочно провести заседание штаба по подготовке к зиме и вынести решение по Черниговской ТЭЦ, которая была существенно повреждена во время боевых действий в городе.
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