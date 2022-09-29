У зверненні до громади мер наголосив, що тарифи на опалення залишаться незмінними.

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"Шановні чернігівці! Опалювальний сезон 2022/23 розпочнеться вчасно! Тариф на тепло для населення залишається таким же, як в минулому році. Ми враховуємо позицію Кабінету Міністрів про те, що цей опалювальний сезон на Чернігівській ТЕЦ має пройти ТОВ "Технова". Люди для нас – пріоритет. Тепло має бути в оселях", – заявив Атрошенко.

За його словами, теплоносій в оселі чернігівців буде подано тоді, коли 3 доби поспіль середньодобова температура буде нижче 8 градусів.

Також мер Чернігова повідомив, чи вистачить газу для опалення.

Ліміти газу зменшені на 10% по відношенню до попереднього опалювального сезону і, відповідно, якщо ця зима буде холоднішою, треба буде вирішувати питання наявності газу для того, аби нагріти теплоносії,

– додав Атрошенко.

Раніше повідомлялося, що Чернігівська міська рада на позачерговому засіданні 27 вересня звернулася до Кабміну щодо недопущення зриву опалювального сезону в Чернігові. Депутати закликали уряд терміново провести засідання штабу з підготовки до зими та винести рішення щодо Чернігівської ТЕЦ, яку було суттєво пошкоджено під час бойових дій в місті.

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