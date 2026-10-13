Это попытка устранить меня, – Кличко о ситуации с подготовкой Киева к зиме

Мэр Киева Виталий Кличко назвал безосновательными обвинения в адрес городских властей в срыве отопительного сезона и заявил о попытках уничтожить местное самоуправление в столице. По его словам, он продолжает работать над обеспечением жизнедеятельности города, несмотря на постоянные российские атаки.

Об этом он написал в своем телеграм-канале после инспекции одного из объектов критической инфраструктуры Киева. Чиновник утверждает, что обвинения в адрес городских властей распространяют ресурсы, связанные с центральной властью.

Кличко заявил о давлении на городские власти

По словам мэра, обвинения в срыве отопительного сезона звучат еще до его начала. Кличко считает это попыткой отстранить его от должности и назначить главу столицы без волеизъявления киевлян.

Это попытка уничтожить местное самоуправление. Устранить меня и назначить кого-то сверху,

– заявил мэр.

Он также отметил, что в Украине уже 300 руководителей городов отстранили от должностей по надуманным причинам. По его мнению, подобный сценарий теперь пытаются реализовать и в Киеве.

"Люди избрали меня, и я работаю, делаю в чрезвычайно сложных условиях все возможное, чтобы оправдать доверие киевлян, чтобы город функционировал в условиях постоянных сокрушительных атак врага", – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки средств в государственном бюджете правительство и Казначейство заблокировали счета местных общин. Согласно этим сообщениям, общины в течение месяца не могли использовать средства для подготовки к зиме.