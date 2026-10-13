Про це він написав у своєму телеграм-каналі після інспектування одного з об'єктів критичної інфраструктури Києва. Посадовець стверджує, що звинувачення на адресу міської влади поширюють ресурси, пов’язані з центральною владою.

Кличко заявив про тиск на міську владу

За словами міського голови, звинувачення у зриві опалювального сезону лунають ще до його початку. Кличко вважає це спробою усунути його з посади та призначити керівника столиці без волевиявлення киян.

Це намагання знищити місцеве самоврядування. Усунути мене і призначити когось згори,

– заявив мер.

Він також зазначив, що в Україні вже 300 очільників міст усунули з посад із надуманих причин. На його думку, подібний сценарій тепер намагаються реалізувати й у Києві.

"Люди обрали мене, і я працюю, роблю в надскладних умовах усе можливе, щоб виправдати довіру киян, щоб місто функціонувало в ситуації постійних нищівних атак ворога", – наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що через нестачу коштів у державному бюджеті уряд і Казначейство заблокували рахунки місцевих громад. За цими повідомленнями, громади протягом місяця не могли використовувати кошти для підготовки до зими.