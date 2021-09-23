Отопление дадут всем, а кино и спортзалы – нет

Отопление дадут всем, и не вакцинированным также. А вот кино, спортзалы и ... – нет! С сегодняшнего дня вся Украина входит в "желтую" зону карантина.

Які обмеження будуть діяти:

Масковий режим + дотримання дистанції.

Обмеження на масові заходи – не більше 1 людини на 4 квадратних метри.

Цікаво Хибна безпечність вакцинованих проти COVID-19 може бути небезпечною

Зайнятість кінозалів та театрів на 50%.

В спортзалах і фітнес-центрах не більше ніж 1 особа на 10 квадратних метрів.

Навчальні заклади, де менш як 80% вакцинованих працівників, переходять на дистанційку (крім садочків і 1-4 класів).

Фото з інст​аграму Ольги Стефанишиної

Гарна новина:

Обмеження не будуть діяти, якщо 80% персоналу та 100% відвідувачів вакциновані. Якщо простими словами – для вакцинованих українців життя під час цієї хвилі "Дельти" буде набагато приємнішим, ніж для невакцинованих. Бо буде більше схоже на нормальне.

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Чому?

Бо вакциновані люди менше передають вірус.

Менше заражаються.

І головне: майже не потрапляють до лікарень.

А отже – можуть і далі робити свій внесок в економічне життя країни.

Це логічно і це справедливо.