Які обмеження будуть діяти:
- Масковий режим + дотримання дистанції.
- Обмеження на масові заходи – не більше 1 людини на 4 квадратних метри.
Цікаво Хибна безпечність вакцинованих проти COVID-19 може бути небезпечною
- Зайнятість кінозалів та театрів на 50%.
- В спортзалах і фітнес-центрах не більше ніж 1 особа на 10 квадратних метрів.
- Навчальні заклади, де менш як 80% вакцинованих працівників, переходять на дистанційку (крім садочків і 1-4 класів).
Фото з інстаграму Ольги Стефанишиної
Гарна новина:
Обмеження не будуть діяти, якщо 80% персоналу та 100% відвідувачів вакциновані. Якщо простими словами – для вакцинованих українців життя під час цієї хвилі "Дельти" буде набагато приємнішим, ніж для невакцинованих. Бо буде більше схоже на нормальне.
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Чому?
- Бо вакциновані люди менше передають вірус.
- Менше заражаються.
- І головне: майже не потрапляють до лікарень.
- А отже – можуть і далі робити свій внесок в економічне життя країни.
Це логічно і це справедливо.