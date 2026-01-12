Разрывы труб в Киеве: за чей счет их будут ремонтировать и что будет с платой за отопление

В Киеве сотни домов остаются без отопления. Горожане делятся фото потрескавшихся труб в подъездах – те разорвались, потому что из них вовремя не слили воду.

Кто будет оплачивать ремонт потрескавшихся труб, и как это повлияет на платежку за отопление, в комментарии 24 Каналу рассказала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.

Смотрите также В ближайшие дни Россия готовит новый массированный удар, хотят воспользоваться холодом, – Зеленский

Кто оплатит ремонт труб в домах в Киеве?

По словам эксперта, чинить поврежденные трубы должно предприятие, которое обслуживает внутридомовые сети. Если это управляющая компания, то все расходы покрывает именно она. То же касается и управленческой компании.

Проблемы могут возникнуть в домах с ОСМД. Обычно в ОСМД нет лишних средств, и деньги на восстановление системы придется где-то искать.

В таком случае возникает вопрос: председатель ОСМД или ответственное лицо компенсируют убытки самостоятельно, или эти расходы переложат на совладельцев многоквартирного дома.

Именно здесь и возникает самая большая проблема.

В то же время, отмечает Ненно, большинство домов с ОСМД имеют альтернативные источники питания. Поэтому проблемы со сливом воды там возникают редко, ведь циркуляция в системе отопления сохранялась даже во время отключений электроэнергии. Для этого использовали генераторы, инверторы с аккумуляторами или солнечные панели.

Многие ОСМД воспользовались программой энергоэффективности "30 на 70" и установили солнечные панели вместе с инверторами и аккумуляторами, чтобы дом мог работать автономно во время блэкаутов.

Нужно ли платить за "отопление", если система вышла из строя из-за халатности персонала?

Кристина указывает, за отопление платят согласно показаниям общедомового счетчика тепла. Если тепла нет, то за него не платят.

Если нет общедомового счетчика тепла, что на сегодня редко случается, то там высчитывается по нормам потребления. Те дни, когда не было тепла – они не засчитываются.

Какая ситуация в Киеве с отоплением и светом?