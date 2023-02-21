Глава МИД Словакии обругал Орбана и коллаборантов русской фразой: "Иди на х*й"

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер поддерживает Украину в борьбе с оккупантами. А также осуждает коллаборантов, играющих на руку Кремля.

В частности, на своей фейсбук-странице он обругал венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его пророссийскую политику. Качер подчеркнул, что только Венгрия держится в стороне от других стран Евросоюза, которые помогают нашему государству.

Смотрите также "Брат брата не насилует": Венгрия оказалась скрытым врагом Украины

Предложение закрыть глаза отвратительно

Более того, министр убежден, что позиция Орбана, что война в Украине – не его война, нравственно неприемлема. А предложения закрыть глаза на вторжение и дать двум странам разбираться самим, ведь это "просто военный конфликт между двумя славянскими государствами" – отвратительными.

То есть пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Пусть они не беспокоятся. Как отвратительно. Как жалко. Как ни по-христиански. Святой Мартин Турский (родился на территории современной Венгрии – 24 Канал) умер бы от стыда за таких христиан,

– написал Растислав Качер.

Раскритиковал он и позицию экс-премьера Словакии Роберта Фицо, также желающего "путинского мира, как Орбан". Однако Словакия является частью развитого мира, поэтому Качер не хочет такой судьбы для своей страны.

Для коллаборантов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех тех, кто хочет мира ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание: "Иди на х*й"

– подытожил словацкий дипломат.

Запад может перестать поставлять вооружение, но есть условие

По мнению министра иностранных дел Словакии, помощь Украине в борьбе верна и с моральной точки зрения. Ведь сами украинцы хотят мира, но вынуждены защищаться. В том, что Запад предоставляет Киеву самую разнообразную помощь, в том числе оружие, виновата сама Россия. Именно она напала на соседнее государство и истребляет его народ только за его существование и выбор "быть частью достойного и преуспевающего мира".

Однако кое в чем Качер согласен с "этими карпатскими коллаборантами российских агрессоров". Он согласился, что поставки оружия в Украину действительно затягивают войну и откладывают мир. Однако подчеркнул, что крупнейшим поставщиком оружия в Украину сегодня является Россия.

Чтобы осуществить пожелание Венгрии остановить войну, именно России следует перестать завозить новое оружие на украинскую землю, забрать свои вещи и вернуться на родину. Тогда и цивилизованным странам не придется предоставлять новую военную помощь.

"Как только россияне прекратят поставлять оружие в Украину, соберут вещи и уедут домой, в то же время другие перестанут поддерживать Киев в военном плане и наступит мир. Все очень просто", – подчеркнул министр.