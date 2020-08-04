В одном из супермаркетов Запорожья мужчина отказался соблюдать правила карантина и правильно одевать медицинскую маску. Из-за этого он подрался с охранником.

Видео с дракой в запорожском супермаркете опубликовали на неофициальноq телеграмм-странице города Запорожья.

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Охранник супермаркета сначала попросил мужчину должным образом одеть маску для соблюдения безопасности. На эту просьбу мужчина отреагировал агрессивно и отказался следовать указаниям.

После этого нарушитель карантина использовал нецензурную лексику к охраннику. Тогда между ним и работником заведения произошла драка. Покупатель с кулаками бросился на охранника, потому что ему не понравилось замечание. Работник до последнего держал себя в руках, но когда мужчина начал перед ним размахивать руками, первый перекинул его через ногу на пол. Так он и дождался приезда наряда полиции.

Некоторые пользователи сети одобрили поведение охранника, другие же считают, что он поступил слишком резко.

Смотрите видео драки покупателя и охранника:

Напомним. Министерство здравоохранения разделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную, в зависимости от эпидемиологической ситуации.





Разделение Украины на зоны карантина / Инфографика 24 канала