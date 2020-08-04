В одному із супермаркетів Запоріжжя чоловік відмовився дотримуватися правил карантину та правильно одягати медичну маску. Через це він побився з охоронцем.

Відео із бійкою в запорізькому супермаркеті опублікували на неофіційній телеграм-сторінці міста Запоріжжя.

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Охоронець супермаркету спершу попросив чоловіка належним чином одягнути маску для дотримання безпеки. На це прохання чоловік відреагував агресивно і відмовився дотримуватися вказівок.

Після цього порушник карантину використовував нецензурну лексику до охоронця. Тоді між ним та працівником закладу трапилась бійка. Покупець з кулаками кинувся на охоронця, бо йому не сподобалось зауваження. Працівник до останнього тримав себе в руках, але коли чоловік почав до нього розмахувати руками, перший перекинув його через ногу на підлогу. Так він і дочекався приїзду наряду поліції.

Деякі користувачі мережі схвалили поведінку охоронця, інші ж вважають, що він вчинив занадто різко.

Дивіться відео бійки покупця та охоронця:

Нагадаємо. Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону, залежно від епідеміологічної ситуації.





Поділ України на зони карантину / Інфографіка 24 каналу