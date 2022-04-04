Отправить на аккаунты европолитиков фотодокументы из Бучи, – Подоляк о реакции Меркель

Зверства российской армии в Буче и других городах Украины отрезвили не всех европейских политиков. Некоторые упорно отказываются признавать, что ошибались и играли по правилам, которые определяла Россия.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на зверства россиян в Буче и других городах, заявила, что решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году является правильным. Даже геноцид украинцев не открыл ей глаза на то, к чему привели ее заигрывания с россиянами.

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Фото из Бучи для европейских политиков

По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, реакция Ангелы Меркель на приглашение в Бучу ярко свидетельствует, что европейские элиты до сих пор живут в иллюзиях.

Возможное решение – отправить на аккаунты европолитиков фотодокументы о "Бучанской резне" и соответствующие выводы судмедэкспертов, – предложил он.

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