Колишній канцлер НІмеччини Ангела Меркель попри звірства росіян у Бучі та інших містах заявила, що рішення не приймати Україну в НАТО в 2008 році є правильним. Навіть геноцид українців не відкрив їй очі на те, до чого призвели її загравання з росіянами.

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Фото з Бучі для європейських політиків

На думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, реакція Ангели Меркель на запрошення у Бучу яскраво свідчать, що єропейські еліти досі живуть в ілюзіях.

Можливе рішення – відправити на акаунти європолітиків фотодокументи про "Бучанську різанину" та відповідні висновки судмедекспертів, – запропонував він.

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