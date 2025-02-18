Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Politico. Британские депутаты из всех основных партий призывают к голосованию в парламенте о возможности отправки войск в Украину.

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Британские депутаты требуют голосования за отправку войск в Украину

Депутаты от Лейбористской партии и оппозиционные законодатели заявили, что парламент должен участвовать в решении о развертывании британских миротворческих войск после того, как премьер-министр подтвердил свою готовность направить войска.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, в статье для Telegraph, подчеркнул, что Великобритания готова играть ведущую роль в обеспечении безопасности для Украины, а также рассматривал возможность направления британских войск как послевоенных миротворцев.

Однако парламентарии выразили беспокойство и настаивают на том, чтобы вопрос о военном вмешательстве был вынесен на обсуждение в Палату громад. Депутат Лейбористской партии Грэм Стрингер отметил, что "голосование должно обязательно состояться", отмечая, что после неудач в Ираке и Афганистане Великобритания должна быть осторожнее.

Левые депутаты также добавили, что любое решение об отправке британских войск в Украину должно быть принято только после обсуждения в парламенте. Клайв Льюис из Лейбористской партии заметил, что решение об отправке войск может поставить британских солдат под опасность без поддержки США, и призвал к более глубоким дискуссиям с привлечением общественности.

В ответ на эти призывы пресс-секретарь Кира Стармера не исключил возможности голосования в парламенте по развертыванию войск, однако отметил, что администрация пока не планирует предпринимать шаги в этом направлении.

Британские депутаты от оппозиционных партий, таких как Либеральные демократы, также отметили важность обсуждения и голосования в парламенте, а Джон Виттингдейл из Консервативной партии заявил, что парламент "ожидает обсуждения и, возможно, голосования" по предложению Стармера. Марк Гарнье, также из Консервативной партии, подчеркнул, что прецедент голосований по развертыванию войск был создан Тони Блэром во время войны в Ираке, и теперь этот подход должен быть использован и в контексте Украины.

При этом некоторые депутаты, в частности Джулиан Смит, выразили предостережение, что парламент не должен брать на себя полномочия по непосредственному руководству военными действиями, отметив, что предоставление такой власти парламенту может привести к нежелательным последствиям.

Депутаты отмечают, что вопрос о привлечении Великобритании к военным действиям в Украине требует более глубоких и всесторонних обсуждений с учетом поддержки общественности и возможных последствий для национальной безопасности.