Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Politico. Британські депутати з усіх основних партій закликають до голосування в парламенті щодо можливості відправлення військ до України.

Читайте також Чи готові Ірландія та Швеція відправляти свої війська в Україну: міністри дали відповідь

Британські депутати вимагають голосування за відправлення військ в Україну

Депутати від Лейбористської партії та опозиційні законодавці заявили, що парламент повинен брати участь у рішенні щодо розгортання британських миротворчих військ після того, як прем'єр-міністр підтвердив свою готовність направити війська.

Лідер Лейбористської партії Кейр Стармер, у статті для Telegraph, підкреслив, що Велика Британія готова відігравати провідну роль у забезпеченні безпеки для України, а також розглядав можливість направлення британських військ як післявоєнних миротворців.

Проте парламентарі висловили занепокоєння і наполягають на тому, щоб питання про військове втручання було винесене на обговорення в Палату громад. Депутат Лейбористської партії Грем Стрінгер наголосив, що "голосування має обов’язково відбутися", зазначаючи, що після невдач в Іраку та Афганістані Британія повинна бути обережнішою.

Ліві депутати також додали, що будь-яке рішення про відправлення британських військ в Україну має бути ухвалене лише після обговорення в парламенті. Клайв Льюїс з Лейбористської партії зауважив, що рішення про відправлення військ може поставити британських солдатів під небезпеку без підтримки США, і закликав до глибших дискусій із залученням громадськості.

У відповідь на ці заклики прессекретар Кейра Стармера не виключив можливості голосування в парламенті щодо розгортання військ, однак зазначив, що адміністрація поки не планує робити кроки в цьому напрямку.

Британські депутати від опозиційних партій, таких як Ліберальні демократи, також наголосили на важливості обговорення і голосування в парламенті, а Джон Віттінгдейл з Консервативної партії заявив, що парламент "очікує обговорення і, можливо, голосування" щодо пропозиції Стармера. Марк Гарньє, також із Консервативної партії, підкреслив, що прецедент голосувань щодо розгортання військ був створений Тоні Блером під час війни в Іраку, і тепер цей підхід повинен бути використаний і в контексті України.

При цьому деякі депутати, зокрема Джуліан Сміт, висловили застереження, що парламент не повинен брати на себе повноваження щодо безпосереднього керівництва військовими діями, зазначивши, що надання такої влади парламенту може призвести до небажаних наслідків.

Депутати наголошують, що питання про залучення Великої Британії до військових дій в Україні потребує глибших і всебічних обговорень з урахуванням підтримки громадськості та можливих наслідків для національної безпеки.