Так, в Кремле утверждают, что Франция якобы "готовится отправить" в Украину около 2 тысяч своих военнослужащих. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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В России выдали заявление об "отправке" французов в Украину
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин цинично заявил, что, мол, Франция "уже готовит контингент для отправки в Украину". По словам россиянина, на начальном этапе он якобы составит около 2 000 военных.
"Нынешнее руководство страны не занимается ни смертями простых французов, ни обеспокоенностью генералитета", – сказал приспешник Кремля.
Нарышкин также в пропагандистском духе сказал, что французское военное подразделение в Украине "станет легитимной и приоритетной целью для российских вооруженных сил". В то же время отметил, что "французские военные опасаются, что такое важное военное подразделение не может быть переброшено и размещено в Украине незаметно".
Во Франции отреагировали на заявление Нарышкина
Между тем на эту информацию директора Службы внешней разведки России отреагировали в Министерстве вооруженных сил Франции. Там отметили, что заявление Нарышкина о якобы подготовке французских войск для отправки в Украину не соответствует действительности.
Информация, обнародованная директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, является еще одним примером систематического использования Россией массовой дезинформации,
– заявили представители министерства.
Во французском министерстве также призвали граждан к максимальной бдительности, чтобы предотвратить любую инструментализации через такую российскую кампанию.
Макрон может думать над отправкой войск в Украину летом
- Журналисты французского издания Le Monde заявили, что президент Эммануэль Макрон задумывается над тем, чтобы отправить войска на территорию Украины. Это может произойти уже с лета 2024 года.
- Одним из ключевых направлений, по данным журналистов, куда Макрон хотел бы отправить войска, был бы город Одесса. В частности, Макрон мог заявить, что "ситуация в Украине, оккупированной российскими войсками вот уже 2 года, ухудшается и война затягивается".
- Также в интервью французским журналистам Макрон признал, что от хода войны в Украине также зависит и будущее Европы. В частности, лидер Франции утверждал, что если Россия выиграет, то доверие к Европе "сведется к нулю".