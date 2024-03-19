Так, в Кремле утверждают, что Франция якобы "готовится отправить" в Украину около 2 тысяч своих военнослужащих. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В России выдали заявление об "отправке" французов в Украину

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин цинично заявил, что, мол, Франция "уже готовит контингент для отправки в Украину". По словам россиянина, на начальном этапе он якобы составит около 2 000 военных.

"Нынешнее руководство страны не занимается ни смертями простых французов, ни обеспокоенностью генералитета", – сказал приспешник Кремля.

Нарышкин также в пропагандистском духе сказал, что французское военное подразделение в Украине "станет легитимной и приоритетной целью для российских вооруженных сил". В то же время отметил, что "французские военные опасаются, что такое важное военное подразделение не может быть переброшено и размещено в Украине незаметно".

Во Франции отреагировали на заявление Нарышкина

Между тем на эту информацию директора Службы внешней разведки России отреагировали в Министерстве вооруженных сил Франции. Там отметили, что заявление Нарышкина о якобы подготовке французских войск для отправки в Украину не соответствует действительности.

Информация, обнародованная директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, является еще одним примером систематического использования Россией массовой дезинформации,

– заявили представители министерства.

Во французском министерстве также призвали граждан к максимальной бдительности, чтобы предотвратить любую инструментализации через такую российскую кампанию.

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