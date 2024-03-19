Так, у Кремлі стверджують, що Франція нібито "готується відправити" в Україну близько 2 тисяч своїх військовослужбовців. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Росії видали заяву про "відправлення" французів в Україну

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєй Наришкін цинічно заявив, що, мовляв, Франція "вже готує контингент для відправлення в Україну". За словами росіянина, на початковому етапі він буцімто становитиме близько 2 000 військових.

"Нинішнє керівництво країни не переймається ні смертями простих французів, ні стурбованістю генералітету", – сказав посіпака Кремля.

Наришкін також у пропагандистському дусі сказав, що французький військовий підрозділ в Україні "стане легітимною та пріоритетною метою для російських збройних сил". Водночас наголосив, що "французькі військові побоюються, що такий важливий військовий підрозділ не може бути перекинутий і розміщений в Україні непомітно".

У Франції відреагували на заяву Наришкіна

Тим часом на цю інформацію директора Служби зовнішньої розвідки Росії відреагували у Міністерстві збройних сил Франції. Там зазначили, що заява Наришкіна про нібито підготовку французьких військ для відправлення в Україну не відповідає дійсності.

Інформація, оприлюднена директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєєм Наришкіним, є ще одним прикладом систематичного використання Росією масової дезінформації,

– заявили представники міністерства.

У французькому міністерстві також закликали громадян до максимальної пильності, щоб запобігти будь-якій інструменталізації через таку російську кампанію.

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